Cineasta Amanda Lopes ministra curso sobre a pioneira do cinema de ficção Alice Guy

A cineasta e professora Amanda Lopes está oferecendo um curso aprofundado sobre a pioneira do cinema Alice Guy e o início do cinema mundial. Alice Guy foi a primeira cineasta e roteirista de filmes ficcionais, sendo vista como uma verdadeira visionária. Contrariando o que muitos acreditam, foi uma mulher quem dirigiu a primeira ficção do mundo. Durante sua carreira de vinte anos, Alice dirigiu mais de mil filmes, administrou seu próprio estúdio e inspirou inúmeros artistas.

O curso “Formação sobre Alice Guy e o Primeiro Cinema” é voltado para todos que se interessam por cinema. Durante o curso, será abordada a vida e a carreira de Alice Guy, passando por seu papel como a primeira mulher na história do cinema a ser chefe ou diretora de um estúdio de gravação.

O conteúdo também inclui a análise de documentários sobre Guy, além de discussões sobre os personagens femininos em seus filmes, o final de sua carreira e seu reconhecimento negado no mundo do cinema.

O curso oferece cotas de patrocínio para empresas interessadas em oferecer a vaga para alunos de baixa renda.

Formação sobre Alice Guy e o Primeiro Cinema

Professora: Amanda Lopes

Local: via Google Meet

Turma 01: dias 03, 10, 17 e 24 de junho e 01, 08, 15, 22 e 29 de julho (segundas-feiras), das 20h às 22h

Turma 02: dias 08, 15, 22 e 29 de junho e 06, 13, 20 e 27 de julho (sábados), das 20h às 22h

O curso confeccionará certificado de participação

Valor: R$ 60,00

Inscrições: https://mulheresaudiovisual.com.br/produto/formacao-sobre-alice-guy

Patrocínio: Empresas podem adquirir cotas de patrocínio para vagas gratuitas destinadas a alunos de baixa renda – cota de 10 vagas: R$ 600,00 / cota de 20 vagas: R$ 1.200,00