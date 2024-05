Série documental “Religare Queer – Diversidade e Fé” estreia no GNT

Foto © Alexya Salvador

Em cinco episódios, que vão ao ar pelo GNT, “Religare Queer” aborda diferentes entendimentos e manifestações ligadas à fé por mulheres que integram a comunidade LGBTQIAP+. O mês da exibição no canal não foi ao acaso: junho é marcado por iniciativas que fortalecem a comunidade e evidenciam, de diferentes formas, o orgulho de pertencer a ela. A Parada do Orgulho LGBT+ de SP, por exemplo, está em sua 28ª edição e acontece também em 2 de junho, data de estreia da série documental.

Ao longo dos episódios, com uma hora de duração cada, pelo olhar e relatos pessoais das protagonistas, temos contato com parte dos rituais e da importância de manifestações religiosas ligadas ao Judaísmo e Catolicismo (episódio 1), Candomblé e Umbanda (episódio 2), Budismo e a Igreja Cristã Afirmativa Cidade de Refúgio (episódio 3), Pajelança e Santo Daime (episódio 4), Igreja Afirmativa da Comunidade Metropolitana (ICM) e Espiritismo (episódio 5). A série vai ar aos domingos, às 23 horas.

São mulheres lésbicas, trans, cis, bissexuais e travestis que contam sobre suas relações com o próprio corpo, a descoberta da sexualidade, o apoio ou a rejeição sentida por familiares e pelas suas comunidades religiosas. Elas revelam também como a fé foi importante na própria aceitação e o quanto o “diálogo com Deus” foi determinante para que a situação ficasse mais amena como conta, por exemplo, Assucena, a protagonista do primeiro episódio. Praticante do judaísmo, assim como sua avó, ela afirma que “as instituições são perigosas”, ao mesmo tempo em que a “fé é algo maior”. Essa mulher trans, nascida em Vitória da Conquista e moradora da capital paulista, menciona a certeza de Deus ser onisciente e onipresente e que, dessa maneira, a entenderia e aceitaria como ela é – depois de muito ter rezado para ser transformada em mulher.

A roteirista e diretora Claudia Priscilla, ao lado de uma equipe composta quase integralmente por mulheres, tem uma trajetória consolidada em filmes que abordam a temática de gênero e questões ligadas à sexualidade e ao feminino. Compõem sua filmografia os curtas “Phedra” e “Vestido de Laerte” e os longas “Olhe para Mim de Novo”, “Bixa Travesty” e “Leite e Ferro”, além das séries de 26 episódios para o Canal Brasil “Transando com Laerte” e “Transmissão”.

“Religare Queer” contou com o apoio da Spcine e da Secretaria Municipal de Cultura, através do Edital no 03/2020/Spcine de Desenvolvimento de Obras Seriadas.