Plataforma Transforma chega ao mercado dedicada ao setor audiovisual com cursos, mentorias e rede de networking

Especialização, networking e inovação são os três pilares da Transforma, nova plataforma de capacitação voltada para o mercado audiovisual que será lançada no Rio2C, que acontece de 4 a 9 de junho, no Rio de Janeiro. Desenvolvida para estimular e conectar o setor da indústria com oportunidades de crescimento e transformação, a iniciativa faz parte do ecossistema Transformação Audiovisual, idealizado por Dani Tolomei e Leo Edde, que são responsáveis por treinar os profissionais selecionados para os pitchings audiovisual e creator do evento.

A plataforma irá oferecer mentorias, masterclasses e cursos focados em habilidades práticas necessárias no mercado, como a preparação para pitchings, compreensão de políticas públicas e modelo de negócios da indústria. Além disso, a iniciativa vai criar uma rede de networking entre profissionais estabelecidos e novos talentos para facilitar parcerias e colaborações que podem abrir novas portas do mercado. Os membros também terão um espaço dedicado à apresentação de projetos, e os participantes receberão retorno dos profissionais aumentando, assim, a chance de reconhecimento e visibilidade.

Outros destaques da Transforma são a gamificação, que vai incentivar a participação contínua dos assinantes deixando a experiência mais envolvente e recompensadora, e o suporte e orientação. Através de grupos de discussão e sessões de mentorias, os interessados poderão discutir desafios e obter conselhos personalizados.

Para acessar a plataforma, os interessados podem escolher entre três planos. O Essencial (R$ 297 à vista ou 12x de R$ 29,73) dá acesso ao feed, artigos e o acúmulo de pontos para participação nas masterclasses e mentorias coletivas. O plano Premium (R$ 597,90 à vista ou 12x de R$ 59,67) permite que os assinantes acessem o feed, artigos e usem os pontos para mentorias coletivas, masterclasses e marcação de mentorias individuais; já o Vip (R$ 997,90 à vista ou 12x de R$ 99,59) dá acesso ao feed, artigos e uso da gameficação para mentorias coletivas, masterclasses, marcação de mentorias individuais e feed exclusivo com executivos.

Os planos de assinatura da plataforma e inscrições estão disponíveis no site www.atransforma.com.

A plataforma Transforma faz parte da Transformação Audiovisual (TAV), criado em 2020, com o objetivo de promover uma mudança na maneira como são criados, desenvolvidos e produzidos conteúdos audiovisuais no Brasil. Através de consultorias, aceleradora de projetos, plataforma (Transforma) e tecnologia, a TAV atua em diferentes áreas da indústria, com empresas e profissionais para obter o resultado desejado.