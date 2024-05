Cinemateca Brasileira apresenta a mostra Porteira do mundo: a música caipira no cinema brasileiro

Foto: “Dois Filhos de Francisco”, de Breno Silveira

Entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a Cinemateca Brasileira apresenta Porteira do mundo: a música caipira no cinema brasileiro, com curadoria de Samuel Marotta. A mostra irá reunir uma importante tradição cinematográfica: filmes que têm em sua origem o universo musical caipira e sertanejo. Trata-se de um conjunto secular, porém esquecido, uma vez que vários dos filmes não são exibidos há décadas, embora tenham gozado de grande popularidade, como por exemplo “Lá no meu Sertão” (1963), de Eduardo Llorente, com Tonico e Tinoco.

Assim como Tonico e Tinoco, outros cantores e cantoras da música caipira brilharam em centenas de filmes: Milionário e José Rico, Inezita Barroso, Léo Canhoto e Robertinho, Chitãozinho e Xororó, Tião Carreiro.

Estaríamos diante de um gênero cinematográfico? A mostra tentará responder esta pergunta junto ao público, ao mesmo tempo em que pretende ressaltar a importância de se voltar a estes filmes. O evento será aberto com uma conversa entre o curador Samuel Marotta e o diretor do filme “O Menino da Porteira” (2009), Jeremias Moreira Filho, no dia 31 de maio, às 19h.

O jornalista e escritor José Hamilton Ribeiro metaforiza em seu livro “Música Caipira, as 270 Maiores Modas de Todos os Tempos”, que a Música Sertaneja é um armário cheio de gavetas. Em uma dessas gavetas está a Música Caipira. Porteira do mundo: a música caipira no cinema brasileiro é uma iniciativa para que se abra mais uma gaveta.

A programação, disponível em www.cinemateca.org.br, é gratuita e os ingressos são distribuídos na bilheteria uma hora antes de cada sessão.

Data: 31 de maio e 2 de junho

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP – Sala Grande Otelo (210 lugares + 04 assentos para cadeirantes) – Sala Oscarito (104 lugares)