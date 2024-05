Canal Brasil exibe cópia digitalizada em 4k do filme inédito “Noite”

“Noite”, filme inédito na TV e dirigido por Gilberto Loureiro, estreia no Canal Brasil, no dia 1º de junho, às 22h. O longa, baseado na obra de mesmo nome de Érico Veríssimo, vai integrar a grade do canal em formato digitalizado em 4k. Estrelado por Paulo César Peréio, Otávio Augusto, Nelson Dantas e Neville D’Almeida, a produção traz a história de um homem que perde a memória e é questionado sobre seu envolvimento no assassinato de uma mulher.

Ao vagar pelas ruas de Porto Alegre desmemoriado, o personagem passeia por lugares exóticos como um velório, um hospital, um puteiro de luxo e um cabaré, até ser repetidas vezes questionado por Mestre (Eduardo Tornaghi) e Corcunda (Paulo César Peréio) sobre o seu envolvimento no crime. No fim das contas, um inocente é acusado injustamente e o caso se torna notório na imprensa. O filme foi premiado no Festival de Cinema de Gramado em 1985, nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Ator Coadjuvante (Otávio Augusto) e Melhor Ator (Paulo César Peréio).