Clube de Leitura CCBB promove conversa sobre o livro “A Paixão Segundo G.H.” e sua adaptação para o cinema

A primeira biógrafa de Clarice Lispector, professora, escritora e crítica literária Nádia Batella Gotlib, conduz, no dia 5 de junho, pelo Clube de Leitura CCBB 2024, reflexão sobre o livro “A Paixão Segundo G.H.” e sua adaptação para o cinema ao lado de Luiz Fernando Carvalho, diretor do filme homônimo. Luiz Fernando abordará a transposição da literatura para imagens, enquanto a roteirista Melina Dalboni falará sobre sua experiência em roteirizar textos tão densos como os de Clarice Lispector. A atriz Maria Fernanda Cândido completa o time de estrelas desta edição do evento, com a leitura de trechos prediletos dela do livro em pauta, convidando, na sequência, para uma conversa franca e direta com a plateia.

Romance original, desprovido das características próprias do gênero, “A Paixão Segundo G.H.” conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de G.H., a protagonista-narradora que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço, que ela supõe imundo e repleto de inutilidades. Após recuperar-se da frustração de ter encontrado um quarto limpo e arrumado, G.H. depara-se com uma barata na porta do armário. Depois do susto, ela esmaga o inseto e decide provar seu interior branco, processando-se, então, uma revelação. G.H. sai de sua rotina civilizada e lança-se para fora do humano, reconstruindo-se a partir desse episódio. A protagonista vê sua condição de dona de casa e mãe como uma selvagem. Clarice escreve: “Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa também que estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável.”.

O encontro com Nádia Batella Gotlib, Luiz Fernando Carvalho, Melina Dalboni e Maria Fernanda Cândido acontecerá no dia 5 de junho, às 15h30, na Biblioteca Banco do Brasil, 5º andar, do CCBB RJ, com entrada gratuita. O Clube de Leitura CCBB 2024 conta com o patrocínio do Banco do Brasil.

Os vídeos dos encontros ficam disponíveis, na íntegra, no YouTube do BB. O projeto vai até dezembro. As edições de março, abril e maio já estão disponíveis.