Festival Megacities Shortdocs anuncia os vencedores de 2024

Foto: Maria Paula Sobral Velloso, da Apex, Maurício Machado, organizador do festival no Brasil, a atriz Rachel Ripani e o filósofo e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, na noite de premiação © Marcia Minillo

Não é mais mudança climática, é emergência climática. Assim foi o clima do evento de premiação do Festival Megacities Shortdocs, ocorrido na noite de 27 de maio, no Cine Reserva Cultural, em São Paulo. O evento ocorreu pela primeira vez no Brasil, embora seja já tradicional na França, e reuniu produtores culturais, diretores, atores e muitos estudantes. Filmes que geram empatia e encorajam as pessoas a atuarem por cidades mais sustentáveis e justas.

Foram revelados os vencedores em cinco categorias: Melhor Curta Documentário, Melhor Curta Estudante, Crise Climática Urbana, A Cidade em 15 Minutos e a Melhor Iniciativa Urbana, além do Grand Prix global do ano, que é exibido no Festival Internacional de Cinema. A TV Cultura vai exibir os curtas-metragens vencedores no mês de junho.

Criado na França em 2015, o Megacities Shortdocs ocorre no Brasil por meio de uma parceria entre a ONG Métropole du Grand Paris, idealizadora do festival, e a plataforma São Paulo São. Neste ano, participaram 350 documentários, 80 deles brasileiros. Participam cineastas profissionais ou amadores, mas o requisito é ser um morador de uma metrópole. Ou seja, qualquer cidade com mais de um milhão de habitantes, como a Grande Paris, ou alguma das 35 megacidades do mundo (toda e qualquer área urbana contínua formada por mais de 10 milhões de habitantes). No Brasil, há 2 megacidades (São Paulo e Rio de Janeiro) e 17 grandes cidades, segundo esse conceito da ONU. Espaços que necessariamente concentram um triplo desafio: ecológico, econômico e social.

O evento de premiação da edição 2023/24 do Megacities Shortdocs no Brasil foi um oferecimento da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e do Conselho Nacional do Sesi.

Confira os premiados:

Melhor Curta Estudante Edição 2023-24

“Nunca Foi Só Futebol”, de Manuela Fiuza e Erico Simonard

O curta mostra personagens e as lutas do primeiro time de futebol de salão transgênero de São Paulo.

Melhor Iniciativa Urbana​​​​​​​

“Lixo no Lixo” – Haroldo Cesar de Castro Silva e Yara Leitão

Um músico propõe novas formas de conscientizar a população sobre os perigos do descarte do lixo de forma desordenada.​​​​​​​ ​​​​​​​

Proximidade Feliz / Cidade de 15 Minutos

“O Morro do Fubá”, de Dandara Pires e Jonathan Roditi (La Colline Du Mais)

Crianças se unem para revitalizar, transformar e ocupar um espaço público na região do Rio de Janeiro ocupada pela milícia.​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

Crise Climática

“Se o Campo Não Planta, a Cidade Não Janta” – Gabriel Valle e Fernanda Soares

Curta mostra os desdobramentos do projeto da agricultura orgânica e comunitária já nos centros urbanos, como São Paulo.​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​

Menção Honrosa

“Circuito Rios e Ruas Manifesto” – Charles Groisman

Marcelo Tas nos guia por um passeio às margens do eterno poluído Rio Pinheiros: “nossos rios urbanos correm limpos, vivos e livres!”​​​.

Melhor Curta São Paulo São​​​​​​​

“Lavando Almas” – Rafael Machado dos Santos e Luis Guilherme Chagas

O filme mostra que o projeto Banho Solidário Sampa funciona para oferecer apoio e dignidade aos moradores de rua de São Paulo.​

Grand Prix Global​​​​​​​

“The Atlantis Mussels” (Indonésia) – Rachmat Kurniawan Idrus e Azyd Aqsha Madami

Este filme mostra a resistência de uma comunidade na costa da chamada Região Especial da Capital Jacarta, que sofre impactos diretos da subsidência (afundamento) das terras e das mudanças climáticas globais.​​​​​​​