Projeto Paradiso estará presente no Rio2C, em painel que debate o futuro da indústria audiovisual e a relevância da diversidade de vozes

O Rio2C, maior evento de criatividade da América Latina, que acontece entre os dias 4 e 9 de junho, contará com a presença do Projeto Paradiso. A iniciativa filantrópica de fomento ao audiovisual nacional estará presente com a diretora de programas Rachel do Valle (foto), no painel “Nos bastidores da criatividade: desenvolvendo talentos e habilidades para o futuro do entretenimento”, que acontecerá no dia 5, às 17h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O debate, que ainda destaca a importância do segmento na economia e na sociedade contemporânea, contará com a moderação de Claudia Gonçalves, produtora executiva e coordenadora da Mercamimb, Claudia Gonçalves, produtora de desenvolvimento e head de educação da Fluxa Edu, e Tiago Gomes de Mello, sócio e produtor executivo da Boutique Filmes.