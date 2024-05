CineSesc traz obras nacionais premiadas em 2024

O CineSesc selecionou 19 obras nacionais premiadas para o circuito que será exibido até dezembro deste ano. O foco é o cinema brasileiro contemporâneo, apresentando filmes que mostram a pluralidade do país e que contribuem para o debate e a reflexão de temas de grande relevância social. Um quinto das obras é voltado ao público infanto-juvenil, com ficções e animações.

“Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, faz parte do acervo da edição deste ano do projeto. O filme, que estreou dia 9 de maio, conta a trajetória da artista negra, primeira a conquistar projeção na dramaturgia brasileira. Em sua longa carreira, de repercussão internacional, contrariou os estereótipos de personagens até então padrão para os negros. Ruth de Souza foi ainda a primeira mulher negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, há 79 anos. O longa estará em cartaz no CineSesc até outubro.

Outra produção de destaque na programação é “Marte Um”, filme de Gabriel Martins, vencedor de quatro prêmios no Festival de Cinema de Gramado e escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como o representante brasileiro para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2023. A obra conta a história de Deivinho, um menino negro de classe média baixa que tem o sonho de tornar-se astrofísico e integrar o projeto Mars One de colonização do planeta Marte.

Também compõem a lista “Abolição”, de Zózimo Bulbul, considerado o pai do cinema negro no país, e “Doutor Gama”, de Jeferson De, uma ficção biográfica sobre um dos maiores abolicionistas do país, o advogado Luís Gama.

O projeto também prevê a exibição de obras sobre os povos originários brasileiros. “A Invenção do Outro” (foto), de Bruno Jorge, detalha a expedição mais complexa da Funai dos últimos anos de contato com indígenas isolados. “A Febre”, de Maya Da-rin narra a vida e os conflitos urbanos de um indígena. “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi, tem roteiro do pensador Davi Kopenawa, e retrata o cotidiano da tribo indígena Yanomami.