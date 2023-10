Série sobre crítico culinário argentino reúne talento de Luis Brandoni, De Niro e Majo Cabrera

Por Maria do Rosário Caetano

Depois do sucesso da divertidíssima série “Meu Querido Zelador”, protagonizada por Guillermo Francella, a dupla portenha Gastón Duprat & Mariano Cohn volta a atacar com outra série cômica – “Nada” (Star+).

O hilário Francella faz apenas participação especial, pois dessa vez o protagonista absoluto é o craque e veteraníssimo Luís Brandoni, de 83 anos. E ele tem Robert De Niro como partner de luxo. Sim, Manuel, o crítico gastrônomico mais badalado e temido de Buenos Aires, é amicíssimo de Vincent, o maior e mais badalado crítico gastronômico de Nova York.

Por isso, Robert “Vincent” de Niro passa os cinco capítulos da série falando do grande amigo argentino. E, no quinto capítulo, ele vai em pessoa prestigiar, em Buenos Aires, o lançamento de “Nada”, obra do “brother” portenho, que ele prefaciou. A participação do astro de “Touro Indomável” não é acessória. É fundamental. O ítalo-americano, ator-fetiche de Martin Scorsese, se entrega com prazer à saborosa sátira culinária de Duprat & Cohn.

Manuel, que Luis Brandoni interpreta com seu imenso talento cômico – o conhecemos desde “Esperando la Caroza” (em tradução livre, “Esperando o Rabecão”, 1985) – faz um “Nada” irresistível e sedutor (mesmo que o título brasileiro seja dos mais esquisitos – “O Faz Nada” – e leve de goleada do delicioso e informativo “Meu Querido Zelador”).

Podemos definir o personagem como um anacrônico dândi, que vive para comer bem e flanar por Buenos Aires, em seu automóvel, uma vistosa Mercedes vintage. Nem dirigir ele sabe. Quem cuida de tudo na vida do folgazão, mas de tudo mesmo, é Celsa (María Rosa Fugazot). Uma governanta metódica, que anota num caderno todos os desejos, hábitos e idiossincrasias do patrão. E ainda dirige a Mercedes amarelo-ovo. Só que ela morre inesperadamente e deixa o velho dândi sem prumo. Ele, realmente, não sabe fazer nada.

“Nada” poderia ser apenas mais uma série sobre gastronomia sofisticada (com receitas de dar água na boca), se Duprat e Cohn não buscassem, para suceder Celsa, uma doméstica de origem paraguaia. Ela é jovem, se chama Antonia e é interpretada por Majo Cabrera. Imaginem o conceito que os argentinos – que se julgam os europeus da América Latina – têm dos vizinhos, em especial dos de origem Guarani!

Quando Antonia se oferece para trabalhar na casa de Manuel como substituta da finada Celsa, o crítico gastronômico a rejeita com todas as suas forças. Como é que aquela mocinha, que nada entende de culinária, que nada sabe, vai substituir sua insubstituível governanta, que o atendeu por 40 anos?

Antonia acabará se virando e conseguindo o emprego. Graças até a pequenas trapaças. Dali em diante, o velho “Nada” aprenderá a estimar a moça e a admirar pratos, os mais simples, originários da culinária paraguaio-guarani. Da relação, ele vai tirar conclusões que o farão romper ócio criativo – estava, inclusive, sob ameaça de processo judicial de seu editor – e concluir seu novo (e sempre adiado) livro.

A nova série de Duprat & Cohn não é tão boa quanto “Meu Querido Zelador”, mas constitui-se em delicioso (e inteligente) entretenimento. E fiquem atentos ao duelo entre dois dos maiores comediantes da Argentina contemporânea – o comprador (vendedor) de carros interpretado por Guillermo Francella e o “Nada” Manuel, de Luis Brandoni, brilhante em todas as suas cenas.

Curtam, também, as hilárias explicações para gírias picantes argentinas, como “boludo” e “pelotudo”. Entre outras. Quem se diverte, como se fosse um dicionário de lunfardo, é o estadunidense Vicent, o “explicador”. E curtam o espanhol falado pelos portenhos e pela paraguaia Antonia, observando que De Niro se expressa em inglês e o amigo Manuel replica em italiano. Afinal, os argentinos, em especial os da Recoleta, se sentem os legítimos representantes da Península Itálica no Cone Sul.

O Faz Nada | Nada

Argentina, 2023

Comédia dramática em 5 capítulos (30 minutos cada)

Direção e roteiro: Gastón Duprat e Mariano Cohn

Elenco: Luis Brandoni, Majo Cabrera, Robert De Niro, Maria Rosa Fugazot, Silvia Kutila, Belém Chavane, Enrique Piñeyro, Daniel Araóz, Cecília Dopazo e Gastón Cocchiarele

Consultoria gastronômica: Francis Mallman, Narda Lepes e Federico Oldenburg

Produção: Metrovisión

Onde: Star+

FILMOGRAFIA

Gastón Duprat (8 de dezembro de 1969)

Mariano Cohn (1 de dezembro de 1975)

2000 – “Enciclopédia” – doc

2008 – “Todo Sobre el Asado” – doc

2008 – “O Artista” – ficção

2009 – “O Homem ao Lado” – ficção

2014 – “Living Stars” – doc

2016 – “O Cidadão Ilustre” – ficção (melhor ator em Veneza e Prêmio Platino de melhor filme ibero-americano)

2018 – “ Minha Obra-Prima” – ficção

2019 – “4×4” – ficção

2021 – “Concorrência Oficial” – ficção

2022 – “Meu Querido Zelador” – série para streaming (Star+)

2023 – “Nada” – série para streaming (Star+)