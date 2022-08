“Los Conductos”, coprodução Colômbia, Brasil e França

Após ser exibido no Festival de Berlim, onde recebeu o prêmio de Melhor Primeiro Filme em 2020, e na esteira de uma bem-sucedida carreira em festivais internacionais, “Los Conductos”, de Camilo Restrepo, estreia no Brasil dia 18 de agosto.

O longa é uma coprodução entre Colômbia, Brasil e França e foi inspirado nas memórias do ator, também protagonista, o colombiano Luís Felipe Lozano, que interpreta Pinky, um homem que foge de uma seita religiosa e encontra um lugar de refúgio e um emprego em uma fábrica de camisetas ilegal.

O diretor, amigo pessoal de Luís Felipe Lozano, o convenceu a interpretar a si mesmo no longa: “Conheci Pinky em 2013 quando estava preparando meu curta-metragem, Like Shadows Growing as the Sun Goes Down, no qual ele acabou desempenhando um papel. Nessa época, Pinky estava trabalhando meio período em uma gráfica de camisetas e fazendo malabarismos em cruzamentos na cidade de Medellín. Rapidamente nos tornamos amigos. Ele confidenciou sua história a mim. Alguns meses antes, ele havia escapado de uma seita religiosa onde havia estado por 8 anos. Ele odiava a pessoa que dirigia a seita e sob cuja influência ele havia vivido: um homem que fez com que todos os membros da seita o chamassem de “Pai”. Pinky disse que o mataria se lhe fosse dada a oportunidade. A realização do filme, no qual Pinky desempenha seu próprio papel, permitiu-lhe, portanto, criar um novo arranjo com os acontecimentos que ele viveu e aqueles que ele desejava. Desta forma, o filme foi um gatilho para a própria catarse de Pinky. “Los Conductos” colocou Pinky em um caminho de auto-reflexão que continuou muito depois do filme ter terminado”, conta o diretor.

“Los Conductos” foi filmado em 16mm e reforça o foco na jornada do protagonista por um universo opressor, por vezes obscuro e de violência psicológicia. O filme estreia nos cinemas brasileiros e na plataforma de streaming Olhar Play no dia 18 de agosto pela Olhar Distribuição.