“45 do Segundo Tempo”, comédia de Luiz Villaça

“45 do Segundo Tempo” é uma comédia dramática sobre as escolhas, a amizade e sobre redescobrir o presente ao revisitar o passado. Protagonizado por Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes e Ary França, conta com participações especiais de Denise Fraga e Louise Cardoso.

Com direção de Luiz Villaça (da série indicada ao Emmy Internacional de Melhor Comédia “A Mulher do Prefeito” e do filme “De Onde Eu Te Vejo”), “45 do Segundo Tempo” estreia exclusivamente nos cinemas de todo o Brasil no dia 18 de agosto.

Na trama conhecemos a história de Pedro Baresi (Tony Ramos), um palmeirense roxo e dono da tradicional cantina italiana Baresi, que reencontra, depois de 40 anos, seus amigos de colégio Ivan (Cássio Gabus Mendes) e Mariano (Ary França) para recriar uma foto tirada na inauguração do metrô de São Paulo, em 1974.

Pedro ama futebol, ama a culinária italiana e ama sua vira-lata Calabresa, mas as dificuldades financeiras e a falta de esperança o fazem refletir sobre sua própria existência. Pedro, Ivan e Mariano revivem memórias dos melhores dias de suas vidas e seguem em busca de Soninha (Louise Cardoso), a musa da infância dos três.