Eriberto Leão protagoniza “Maior que o Mundo”

Dirigido por Roberto Marquez e roteirizado por Reinaldo Moraes, autor conhecido por romances que marcaram a literatura dos anos 80, “Maior que o Mundo” presta homenagem ao cinema marginal, em particular ao da Boca do Lixo. O longa é uma coprodução da Popcon e Midnight Japa e chega aos cinemas em 18 de agosto, com distribuição da Imagem Filmes.

Na trama, Eriberto Leão vive o protagonista Carlos Alberto Castanho, ou simplesmente Kbeto, um escritor em crise criativa e moral. Enquanto busca inspiração para um novo romance, ele abastece sua vida com sexo, drogas e rock and roll, até que encontra uma saída (ou o início dos seus problemas) em um diário jogado em uma caçamba de lixo.