“Um Pequeno Grande Plano”, dirigido e protagonizado por Louis Garrel

A comédia “Um Pequeno Grande Plano” (The Crusade), estrelada por Louis Garrel (“Os Sonhadores”; “Adoráveis Mulheres”), Laetitia Casta (“A Negociação”) e Joseph Engel (“Um Homem Fiel”), estreia nos cinemas brasileiros em 18 de agosto com distribuição da Synapse Distribution.

No longa, Abel (Garrel) e Marianne (Casta) descobrem que o filho, Joseph (Engel), que tem apenas 13 anos, vendeu secretamente tudo o que a família tinha de valor para financiar um projeto ecológico. Quando decidem investigar a ação do filho, logo descobrem que ele não é o único, pois centenas de crianças de todo o mundo uniram forças por causa desse misterioso plano que tem o objetivo de salvar o planeta.

Garrel assina o roteiro em parceria com Jean-Claude Carrière (“No Portal da Eternidade”) e Naïla Guiguet. A cinematografia é de Julien Poupard (“Os Miseráveis”), e a produção executiva é de Pascal Caucheteux (“Ferrugem e Osso”).

“Um Pequeno Grande Plano” foi exibido no Festival Internacional de Cannes, em 2021, na seleção Cinema for the Climate e no Festival Varilux de Cinema Francês, em 2022.