“Luta pela Liberdade”, do cineasta Zhang Yimou

Situado no estado de Manchukuo, um lugar controlado pelo governo, na década de 1930, “Luta pela Liberdade” segue quatro agentes especiais do Partido Comunista que retornam à China depois de receber treinamento na União Soviética. Juntos, eles embarcam em uma missão secreta com o codinome Utrennya. Depois de serem vendidos por um traidor, a equipe se vê cercada por ameaças de todos os lados desde o momento em que saltam de paraquedas na missão. Nos terrenos nevados de Manchukuo, a equipe será testada até o limite.

O suspense, representante da China para o Oscar de melhor filme língua estrangeira e indicado ao prêmio Golden Reel Awards 2022, na categoria de melhor edição de som em filme estrangeiro, efeitos sonoros, estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros no próximo dia 18 de agosto, com distribuição da A2 Filmes.

O filme tem direção e roteiro do premiado cineasta Zhang Yimou (“Herói”, “O Clã das Adagas Voadoras” e “A Maldição da Flor Dourada”), duas vezes indicado ao Oscar e vencedor de dois prêmios Bafta por “Tempo de Viver” (1994) e “Lanternas Vermelhas” (1991). E o elenco principal conta com Zhang Yi, Yu Hewei, Qin Hailu, Zhu Yawen e Liu Haocun.