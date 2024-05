“A Metade de Nós”, vencedor do prêmio do público da 47ª Mostra de SP, chega aos cinemas

“A Metade de Nós”, de Flavio Botelho, produzido pela Gullane, em coprodução com a Trailer Filmes, Clementina e produção associada do Canal Brasil, chega aos cinemas no dia 30 de maio, com distribuição da Pandora Filmes. O longa tem investimento da Spcine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e ganhou o Prêmio do Público como melhor filme de ficção brasileiro na 47ª Mostra internacional de Cinema de São Paulo.

No filme, Francisca e Carlos perdem o único filho por suicídio. Enquanto a mãe, assombrada pela culpa, se dedica a desvendar o enigma do suicídio, o pai se aliena na vida do filho morto e se muda para a casa dele.

O projeto, inspirado numa experiência pessoal do diretor, começou a tomar forma em dezembro de 2014, com o argumento inicial. Depois disso, Flavio Botelho e o outro roteirista, Bruno H Castro, contaram com a colaboração de Daniela Capelato e dos consultores de roteiro Miguel Machalski e Gualberto Ferrari, até chegarem ao oitavo tratamento do texto, ponto no qual começou a ser filmado. Antes do início das filmagens, o ensaio com os atores durou três meses para a construção dos personagens.

O longa já ganhou alguns prêmios na temporada de festivais no último ano. Entre eles, a Menção Honrosa recebida no Festival MixBrasil de Cultura e Diversidade.