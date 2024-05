“Eu Sou Maria” estreia no Canal Brasil na programação do Especial Clara Linhart

O longa-metragem “Eu Sou Maria” estreia no Canal Brasil no dia 30 de maio, às 20h. O filme encerra o Especial Clara Linhart, programação dedicada a produções da diretora. Vão ao ar também os longas “La Manuela”, às 17h, e “Domingo”, às 18h25.

Clara Linhart começou a carreira no cinema em 2001, como assistente de direção, e trabalhou com cineastas, como Cláudio Assis, Fellipe Barbosa, José Padilha, Paula Gaitán e Kleber Mendonça Filho. Seu primeiro filme como diretora foi o documentário “Rio em Chamas”, de 2014.

“Eu Sou Maria” conta a história de uma menina de 15 anos que vive em uma comunidade do Rio de Janeiro e, através de um concurso de redação, é aprovada com bolsa em uma escola particular da zona sul carioca. O filme acompanha a nova realidade de Maria, o desafio para manter suas notas altas e conviver em um novo mundo, cercado de privilégios. O filme é protagonizado por Núbia Maurício e conta com Cléo, Clara Moneke, Daniel Dantas e Pablo Sanábio no elenco.

O documentário “La Manuela” também integra o especial e acompanha a professora universitária franco-brasileira Manuela Picq Lavinas. A ativista foi presa em 2015, durante uma manifestação do movimento indígena em Quito, no Equador, e teve que deixar o país, onde morava há dez anos. O filme venceu o prêmio de Melhor Documentário pelo Júri Oficial na Mostra DOC-FAM 2018 (Festival Audiovisual do Mercosul).

O longa-metragem “Domingo” completa a programação da mostra. Codirigido por Fellipe Barbosa, o filme acompanha os dramas, tensões e diferentes pontos de vista de uma família de classe média do Rio Grande do Sul, durante o dia da posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2003. O longa, que foi exibido no Festival de Veneza, conta com nomes como Camila Morgado, Chay Suede e Augusto Madeira no elenco.