Canal Brasil realiza mostra comemorativa de 25 anos no Itaú Cultural com entrada franca

O Canal Brasil vai realizar uma mostra comemorativa pelos seus 25 anos com sessões gratuitas no cinema, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, no Itaú Cultural, em São Paulo. Serão exibidos, em duas sessões por dia, os seguintes filmes: “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz; “Bixa Travesty”, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman; “Boi Neon”, de Gabriel Mascaro; “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, dirigido por Bárbara Paz; de Anna Muylaert, “Mãe Só Há Uma”; “Boi Neon”, dirigido por Gabriel Mascaro; “Los Silencios”, de Beatriz Seigner, e “Benzinho”, longa de Gustavo Pizzi.

O canal é o principal coprodutor do cinema brasileiro e, considerando o mercado internacional, um dos mais atuantes do mundo. Os oito longas escolhidos para compor a mostra no cinema são coproduções do Canal Brasil e fazem parte da história do cinema nacional. Na próxima quinta-feira, dia 28, às 18h, a programação começa com “Los Silencios”, que traz a história de uma mulher que foge da Colômbia com seus filhos, por conta de um conflito armado, e reencontra o pai desaparecido das crianças em uma ilha na fronteira da Colômbia, do Peru e do Brasil. Logo em seguida, às 20h, a mostra conta com a exibição de “Benzinho”, que conta a vida de uma mãe cujo filho mais velho é convidado para uma mudança brusca de vida: jogar handebol na Alemanha. Ela precisa lidar com a despedida e ajudar a irmã, que vive um relacionamento abusivo.​​

Na sexta-feira, dia 29, às 18h, a mostra exibe “Mãe Só Há Uma”, que relata a vida de um menino roubado quando bebê e criado por uma mãe não biológica. Depois que descobre sobre sua origem, o jovem passa a morar na casa de sua família biológica e as diferenças de criação se tornam crescentes. Às 20h, o documentário “Bixa Travesti” retrata a vida e a obra da cantora Linn da Quebrada e, em paralelo, traz o espaço e a cena musical na qual estão inseridos artistas trans em São Paulo.

No dia 30, às 18h, o enorme sucesso do cinema nacional “Bacurau” conta a história de um povoado no sertão pernambucano, onde, após a morte de dona Carmelita, começam a acontecer episódios estranhos. Os moradores descobrem que a comunidade não aparece mais nos mapas e drones, estrangeiros e cadáveres começam a aparecer. No mesmo dia, às 20h20, “Boi Neon” traz a vida de Iremar, um vaqueiro que viaja pelo Nordeste coletando materiais de tecidos e manequins vislumbrando seguir o seu maior sonho, que é se tornar um estilista.

Para fechar a mostra, no dia 1º de outubro serão exibidos “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, às 18h, e “A Vida Invisível”, às 19h30. O primeiro, dirigido por Bárbara Paz, relata a relação do cineasta e marido da atriz Hector Babenco com o câncer que enfrentou por décadas. Em “A Vida Invisível”, filme livremente inspirado no livro de Eurídice Gusmão, duas irmãs vivem os dilemas e dramas que a sociedade impõe às mulheres sobre suas carreiras e suas famílias.

Para participar das sessões de exibição é necessário retirar o ingresso através da Plataforma Inti.