Festival do Rio divulga os filmes com temática LGBTQIAPN+ que concorrem ao Prêmio Félix

O Festival do Rio 2023 divulgou a lista com os filmes que concorrem ao Prêmio Félix, que destaca as narrativas LGBTQIAPN+. Os selecionados incluem curtas, longas, nacionais e internacionais, que disputam também em outras mostras, e participam da seleção ao Prêmio Félix por abordar de maneira central a temática. A cerimônia de premiação acontecerá no domingo, dia 15 de outubro, junto com a premiação da Première Brasil.

Curtas-metragem nacionais:

A Lama da Mãe Morta, de Camilo Pellegrini (RJ)

Ficção Suburbana, de Rossandra Leone (RJ)

Quarto de Hotel, de Marcelo Ribas Grabowsky e Mauro Pinheiro Jr. (RJ)

Pássaro Memória, de Leonardo Martinelli (RJ)

Se Precisar de Algo, de Mariana Cobra (SP)

Celebrazione, de Luís Carlos Lacerda (RJ)

Longas-metragem nacionais:

Sem Coração, de Nara Normande e Tião (PE) – Première Nacional

Levante, de Lillah Halla (SP) – Première Nacional

Assexybilidade, de Daniel Gonçalves (RJ) – Première Nacional

Pedágio (foto), de Carolina Markowicz (SP) – Première Nacional

Ana, de Marcus Faustini (RJ) – Première Mundial

Tudo que Você Podia Ser, de Ricardo Alves Jr (MG) – Première Mundial

Toda Noite Estarei Lá, de Tati Franklin e Suellen Vasconcelos (ES)

Leme do Destino, de Julio Bressane (RJ) – Première Mundial

O Diabo na Rua no Meio do Redemunho, de Bia Lessa (RJ) – Première Mundial

Longas-metragem internacionais:

Orlando, Minha Biografia Política, Paul B. Preciado (França)

Mutt, Vuk Lungulov-Klotz (Chile)

Monster (Kaibutsu), Hirokazu Kore-eda (Japão) – Mostra Panorama Mundial

20.000 Espécies de Abelhas, Estibaliz Urresola Solaguren (Espanha)

Até o Cair da Noite, Christoph Hochhäusler (Alemanha)

Cassandro, Roger Ross Williams (EUA)

Kokomo City: A Noite Trans de Nova York, D. Smith (EUA)

Kubi, Takeshi Kitano (Japão)

Todo o Silêncio, Diego Del Rio (México)

Pare com Suas Mentiras, iOliver Peyon (França)

Moneyboys, C. B. Yi (China)

All of Us Strangers, Andrew Haigh (Inglaterra)

Softie, Samuel Theis (França)