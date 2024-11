Mostra de Cinema de Gostoso anuncia os filmes selecionados

A 11ª Mostra de Cinema de Gostoso terá, em sua sessão de abertura, na noite do dia 22 de novembro, a estreia mundial do filme “Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí” (foto), de Caio Cavechini e Evelyn Kuriki. No filme, Maurício Kubrusly já não reconhece quem foi Maurício Kubrusly. A música é o fio que o conecta ao momento presente, depois que uma doença consumiu a notável capacidade de comunicação e todo o repertório de um dos mais conhecidos repórteres do Brasil. Kubrusly vive hoje com a mulher, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira mar no sul da Bahia.

A mostra recebeu este ano um total de 855 inscrições de curtas e longas-metragens de todas as regiões do país. Com uma equipe de curadoria renovada e diversa, a mostra conta com os novos olhares de Janaína Oliveira, Mariana Souzae Carine Fiúza, que se juntam a Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld no trabalho de seleção dos filmes e de montagem da programação.

Ao longo de cinco dias, o público da Mostra de Cinema de Gostoso assistirá aos mais recentes lançamentos cinematográficos em uma sala de cinema de alta tecnologia, montada ao ar livre, na Praia do Maceió. Com 700 espreguiçadeiras, tela de 12m x 6,5m, projeção com resolução 2K e 4K e som 7.1, a sala recebe exibições da mostra competitiva e das sessões especiais. Os filmes exibidos da mostra competitiva concorrem ao Prêmio do Público, definido pelo voto do popular, e ao Prêmio da Crítica, concedido por jornalistas presentes na mostra.

A Mostra de Cinema de Gostoso, em parceria com as empresas DOT e Mistika, oferecerá dois prêmios em serviços de pós-produção no valor de R$15.000,00 para longas-metragens da mostra competitiva e dois prêmios em serviços de pós-produção no valor de R$4.000,00 para curtas-metragens da mostra competitiva.

Na mostra competitiva, serão exibidos os longas-metragens: “O Deserto de Akin”, de Bernard Lessa; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Manas”, de Marianna Brennand, e “Tijolo por Tijolo”, de Victória Álvares e Quentin Delaroche.

Oito curtas farão parte da mostra competitiva: “Axé meu Amor”, de Thiago Costa; “Bati da Vila”, de Raquel Cardozo; “Caluim”, de Marcos Alexandre; “Chibo”, de Gabriela Poester e Henrique Lahude; “Hoje Eu Só Volto Amanhã”, de Diego Lacerda; “Pequenas Insurreições”, de William de Oliveira; “Raposa”, de Margot Leitão e João Fontenele; e “Yby Katu”, de Kaylany Cordeiro, Jessé Carlos, Ladivan Soares, Geyson Fernandes e Rodrigo Sena.

Serão exibidos os longas-metragens “Ainda Não É Amanhã”, de Milena Times; “Baby”, de Marcelo Caetano; “Salão de Baile”, de Juru e Vitã, e “A Transformação de Canuto”, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho.

Compõem ainda a programação da Mostra Panorama os curtas-metragens “Aquela Criança com AIDS”, de Hiura Fernandes; “Boi de Conchas”, de Daniel Barosa; “O Lado de Fora Fica Aqui Dentro”, de Larissa Barbosa; “Mar de Dentro”, de Lia Letícia; “A Menina e o Pote”, de Valentina Homem e Tati Bond; “Ponto e Vírgula”, de Thiago Kistenmacker; “Pulmão de Pedra, de Torquato Joel; e “Se Eu Tô Aqui É por Mistério”, de Clari Ribeiro.