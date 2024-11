Cinemateca Brasileira exibe a mostra 100 anos de Fernando Sabino

Foto: “O Homem Nu” (1997)

Entre os dias 7 e 10 de novembro, a Cinemateca Brasileira e o Instituto Fernando Sabino apresentam a mostra 100 Anos de Fernando Sabino, em comemoração ao centenário do renomado escritor brasileiro.

Nascido em 1923, em Belo Horizonte, Fernando Sabino iniciou suas incursões literárias ainda na adolescência, período em que dividia sua paixão pela escrita com a natação — um esporte que, curiosamente, permeia muitas de suas histórias. Formou-se em Direito e atuou como jornalista, ao mesmo tempo em que se dedicava à carreira na literatura. Nesse processo, estabeleceu laços com grandes nomes como Mário de Andrade, Vinicius de Moraes e Clarice Lispector.

Prolífico, Sabino publicou um total de 47 livros, entre os quais se destacam os romances “O Encontro Marcado” (1956), “O Grande Mentecapto” (1979) e “O Menino no Espelho” (1982), todos com adaptações cinematográficas que serão exibidas na mostra. Reconhecido por suas crônicas bem-humoradas e por uma prosa ágil, ele abordou as contradições da experiência humana e social com uma habilidade singular.

Completam ainda a programação da mostra “Faca de Dois Gumes” (1989), as duas versões de “O Homem Nu” (1968 e 1997) e os curtas “Galinha ao Molho Pardo”, “Dona Custódia”, “Conversinha Mineira” e “Encontro Marcado com Fernando Sabino”.

Além da mostra de filmes que adaptaram seus trabalhos, haverá também uma exposição em homenagem ao autor, que incluirá a exibição de depoimentos de escritores brasileiros, dirigidos pelo próprio Sabino em colaboração com o cineasta David Neves, durante os anos 1970, correspondências entre Sabino e outros escritores, além de uma linha do tempo detalhando sua vida e obra. A exposição fica em cartaz até 25 de novembro.

A programação é gratuita, e os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, na Vila Mariana, em São Paulo.