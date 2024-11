Com Luísa Arraes, Johnny Massaro e Ravel Andrade, “Transe” estreia no Canal Brasil

Nesta sexta-feira, 29 de novembro, às 22h, estreia no Canal Brasil o longa-metragem “Transe”, das cineastas Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães. O filme acompanha o trio Luísa (Luísa Arraes), Johnny (Johnny Massaro) e Ravel (Ravel Andrade), que vive encontros e desencontros durante a eleição presidencial de 2018. “Transe” mistura documentário e ficção ao relatar a realidade particular vivida pelos três jovens e a situação que está acontecendo no país naquele momento.

O filme foi rodado em meio a manifestações do #EleNão, na cidade do Rio de Janeiro, contra o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. O longa apresenta o olhar de jovens que nunca tinham vivido um período tão paradoxal, mas lutam pelos seus ideais, crenças e direitos, enquanto buscam uma forma de viver um amor livre. A trilha sonora é embalada por canções de Caetano Veloso, como “Podres Poderes”, “Ela e Eu”, “Sorvete”, entre outras.