Estreia “Pacificado”, longa de Paxton Winters

Paula Linhares e Marcos Tellechea, produtores da Reagent Media, que produziu o filme, fizeram uma trajetória do filme “Pacificado” nos festivais pelo mundo afora (participou de mais de 20), que agora estreia nacionalmente, no dia 11 de agosto, com distribuição da Fox/Disney.

O longa foi rodado no Morro dos Prazeres, onde morou por oito anos o diretor Paxton Winters. A história do filme foi coescrita com Wellington Magalhães (morador da comunidade do Morro dos Prazeres) e Joseph Carter que também morou lá por 12 anos. O longa teve coprodução do diretor norte-americano Darren Aronofsky, que trabalhou em “Réquiem para um Sonho” e “Cisne Negro”.

“Pacificado” é um drama familiar protagonizado por Débora Nascimento, Cássia Nascimento e Bukassa Kabengele. O filme conta a história de Tati, uma menina introspectiva de 13 anos, que luta para se conectar com seu estranho pai, Jaca, libertado da prisão no momento turbulento das Olimpíadas do Rio. Enquanto a polícia “pacificadora” batalha para ocupar as favelas ao redor do Rio, Tati e Jaca precisam navegar entre as forças que ameaçam suas esperanças para o futuro.