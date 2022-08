Divulgados os projetos selecionados para o ECM+LAB 2022

O 6º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB, evento de mercado que é realizado no Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM, já possui a lista de participantes selecionados. O LAB será realizado on-line durante o mês de agosto e início de setembro finalizando no Encontro de Coprodução do Mercosul, presencialmente, de 24 a 28 de setembro. Ao todo, 32 projetos de sete países farão parte do ECM+LAB 2022.

Este ano a diversidade nos temas é o que mais marca a edição, assim como o protagonismo feminino. Na modalidade Negocial+LAB, que inclui participação nas rodadas de negócio e no Laboratório de Projetos, 24 projetos foram selecionados; 12 deles participam da consultoria individual e on-line.

O ECM tem ainda as categorias Biblioteca, um catálogo on-line de vídeos pitchings, teasers e projetos para comercialização; Ouvinte, que garante acesso para assistir às sessões de pitching, consultar a Biblioteca e participar das palestras, e Player, que são os canais de TV, plataformas de streaming, distribuidoras, produtoras, festivais, mercados, Labs, fundos e potenciais investidores participantes.

O Brasil é o país que lidera com o maior número de participantes, com 17 representantes, seguido da Argentina (8), Colômbia (2), Chile (2), Uruguai (1), Paraguai (1) e Venezuela (1). Dos selecionados, 20 são longa-metragens, sendo 14 do gênero ficção, uma animação e cinco documentários; e oito são séries de ficção e duas séries animadas. Além disso, dois projetos são convidados, que vêm ao ECM+LAB indicados pelo Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), Argentina.

A primeira etapa do ECM+LAB começa dia 22 de agosto para os participantes da modalidade Negocial+LAB, em formato on-line, com um bate-papo com o Consultor Gustavo Castro, especialista em TV, streaming, VOD Business Development & Content Strategyesp.

Confira a lista completa dos selecionados do ECM+LAB 2022:

NEGOCIAL+LAB

Longa-metragem Ficção:

18 Dias | Alessandra da Rosa Pinho | Raça Livre Produções | Brasil

Blanca | Juan Manuel Solé | Región Cinema | Uruguai

del Este | Jussara Locatelli | Realiza Video Produções | Brasil

Do Céu Ao Inferno | Luciano Lagares | Openthedoor Studios | Brasil

Las Tormentas Tropicales | Florencia Antúnez | Doménica Films | Argentina

Ninho Tinto | Valéria Hidalgo Mirá Vos Audiovisual | Brasil

Oceano | Bruno Autran Ribeiro | Labuta Filmes | Brasil

Longa-metragem Documentário:

La Lengua Del Água | Jeissy Trompiz | Alamar Films | Venezuela

Série Ficção:

Brutus | Marcelo Toledo de Melo | Artefício Filmes | Brasil

El Desafio de Gaby | Katia Acosta | Cinecable | Paraguai

La Capi – Capitania Interestelar | Ernesto Bazzano | La Capi TV | Argentina

Las Puertas De Los Deseos | Alejandra Marino | Guionservice | Argentina

NEGOCIAL

Longa-metragem Ficção:

1989 | Lucía Cedeño Lozano | Osshun | Colômbia

Gente de Bem | Ana Paula Mendes | Novelo Filmes | Brasil

Mar das Árvores | Aletéia Selonk | Brasil

Niño Hombre | Clara Larrain | Clara Films |Chile

Pájaro Sagrado | Walter Alvarez | Alva Films Spa | Chile

Longa-metragem Documentário:

Água Se Planta | Adriana Tavares Ferreira | Café Royal | Brasil

A Procura dos Vingados | Caroline Marins | Calendula Filmes | Brasil

Luciano | Juan Diego Kantor | Reina de Pike Srl. | Argentina

Série Ficção:

A Conselheira | Jorge Ponce Betti | Creative Container | Brasil

As Willis | Patricia Barbieri | Prana Filmes | Brasil

Las Polacas | Pablo Gentilcore | El Portazo | Argentina

Nivel Dios | Cristian Toro | Heroes Films | Colômbia

EXCLUSIVO ONE-TO-ONE

Longa-metragem Ficção:

Fissura | Ana Paula Mendes | Novelo Filmes | Brasil

Império do Sorvete | Keytiane Souza | Têm Dendê Produções | Brasil

Longa-metragem Documentário:

Beyond Patagônia | Manuel Fernandéz Arroyo | El Rompehielos | Argentina

Série Ficção:

Endorfina | Patricia Barbieri | Prana Filmes | Brasil

Fim de Ano | Vânia Alves Lima | Têm Dendê Produções | Brasil

Tipo Pai | Bruno Autran Ribeiro | Labuta Filmes | Brasil