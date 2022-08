Paulo Betti e Andréia Nhur protagonizam curta de Marcelo Domingues

O curta-metragem “A Sombra da Terra” de Marcelo Domingues começa a ser rodado hoje e segue até dia 14 de agosto, em Votorantim, interior paulista.

O filme conta a história de dois personagens distintos que, impactados por tragédias pessoais, romperam com a convivência em sociedade. Ela é uma pianista solitária que vive isolada num casarão e ele é um morador de rua que acredita carregar uma maldição que o faz sofrer todas as dores do mundo. Esses dois personagens irão se encontrar numa noite de tempestade.

O roteiro foi escrito pelo próprio Marcelo e busca vasculhar, através da ficção, o universo de pessoas que não conseguem manter o convívio social.

Além da produção audiovisual, o projeto contemplará também atividades formativas em sete cidades da região metropolitana de Sorocaba, através de workshops em universidades, centros culturais e espaços localizados em comunidades em situação de vulnerabilidade.

Há também uma atividade prevista para moradores em situação de rua. Outro produto que será fruto do projeto é a produção de um pequeno documentário que mostra as etapas da produção de um filme de curta-metragem.

O documentário será licenciado pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e disponibilizado para todos através do portal da secretaria.

O diretor de cinema Marcelo Domingues, também atual secretário da cultura de Votorantim, possui um longo histórico no audiovisual, principalmente na região de Sorocaba, é o idealizador do CineFest Votorantim, festival nacional de cinema que já teve onze edições, também é conhecido pela curadoria e mediação de debates em cineclube,s como o Cine Café do Sesc Sorocaba, e já realizou vários filmes de curta-metragem, premiados no Brasil e no exterior.

“A Sombra da Terra” contará ainda com um time de nomes já experientes no audiovisual em diversas funções do filme: Clarissa Kuschnir (jornalista e crítica de cinema), como produtora executiva, Fabi Penna (dos longas “Das Profundezas” e “Achados Não Procurados”), diretora de arte, Ricardo Camargo (diretor do curta “Revés de um Parto” e três vezes vencedor do prêmio profissionais do ano da TV Tem), diretor de fotografia, Mauro Baptistella (diretor do longa “Ouvidos Calados” e finalizador dos longas “Dois Coelhos” e “A História de José Aldo”), montador, Daniel Bruson (diretor de arte do longa de animação “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”), fará as cenas de animação do curta, Lucas Zalla, diretor de produção, Eduardo Gomes, assistente de direção e produção de arte, Bruno Albanez, trilha sonora, Renato de Oliveira, cor do filme, Antonio Fargoni, making-of, Paulo Terra, figurinos, e Mirian Puga, maquiagem.

O projeto conta com recursos do Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Cultura e Economia Criativa através do ProAC.