Sesc Digital lança EAD de Cinema Brasileiro ministrado por Ismail Xavier

A transição entre os estilos clássico e moderno do cinema brasileiro, na passagem entre os anos 1950 e 1960, é tema do novo EAD da plataforma Sesc Digital. O curso Cinema Brasileiro: o Clássico e o Moderno, idealizado e ministrado por Ismail Xavier, da ECA-USP, um dos principais teóricos do cinema brasileiro, traz videoaulas, glossário de termos técnicos, apostila com contextualização e linguagem de fácil entendimento, direcionados para todas as pessoas interessadas em cinema, de cinéfilos a amantes da sétima arte, estudantes, educadores ou aqueles que desejem aprimorar o olhar e a escuta em torno da produção de um filme.

Em seis videoaulas serão analisadas e comparadas cenas de três filmes emblemáticos na história do cinema brasileiro, que têm como tema o cangaço: O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto, uma produção da Companhia Cinematográfica Vera Cruz; Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos; e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, ambos filmes pertencentes ao movimento do Cinema Novo.

A linguagem cinematográfica, por meio de suas técnicas e estilos, permite contar, de maneiras diferentes, histórias às vezes muito semelhantes. Em pauta, neste estudo comparativo entre as três produções brasileiras, estarão três aspectos relacionados ao estilo dos filmes que influenciam na narrativa: luz, movimentos de câmera e montagem.

O curso descortina, para o participante, a capacidade que o cinema tem de provocar a identificação ou o estranhamento de quem assiste, de aproximar realidades distintas, criar atmosferas, despertar reflexões ou convocar à ação, ou mesmo ampliar o repertório e a fruição do público como espectadores de qualquer tipo de filme. A escolha de filmes nacionais cria a oportunidade de valorizar a nossa cinematografia e a nossa história, conhecendo e discutindo obras e autores que marcaram uma época e que retrataram diferentes visões do Brasil.

Nas duas primeiras aulas, “Introdução aos estilos clássico e moderno e à questão da luz no cinema clássico” e“Estilo moderno: fotografia e estética no Cinema Novo”, serão abordados os efeitos do binômio luz-e-sombra e também como a luminosidade nas produções cinematográficas afetam as personagens do filme.

As aulas 3 e 4, “Movimentos de câmera e princípio da transparência no cinema clássico” e “Câmera na mão e seus efeitos narrativos”, trazem as composições de movimentos de câmeras, apresentando o conceito de “princípio de transparência”, como baliza fundamental do cinema clássico, e o movimento de “câmera-na-mão”, como grande diferencial no cinema moderno.

“Montagem e construção narrativa no estilo clássico” e “Ritmo e montagem no estilo moderno” são os temas das duas últimas aulas (5 e 6) que comparam técnicas de montagem, que, por um lado, garantem o sentido de continuidade e tornam os cortes de um plano a outro “invisíveis” ao espectador no cinema clássico, e, por outro, geram saltos e efeitos de descontinuidade na passagem de um plano a outro para os filmes modernos do Cinema Novo.

Pesquisador, crítico e professor de cinema, Ismail Xavier é Professor Emérito da Escola de Comunicações e Artes da USP, onde atua no Programa de Pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais, especializado nas disciplinas “Teoria do cinema”, “Linguagem cinematográfica” e “Análise do filme”, nas quais lida com questões que serão abordadas neste curso. Foi discípulo de Paulo Emílio Sales Gomes e Antônio Cândido. Tem doutorado em Letras – Teoria Literária – pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e completou o PHD em Cinema Studies pela New York University. Publicou, entre outros, os seguintes livros que lidam com as questões tratadas neste curso: O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência (São Paulo, Paz e Terra, 1977, 10ª edição – 2019), Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome (São Paulo, Editora 34, 3ª edição, 2019) e A experiência do cinema (Rio de Janeiro/São Paulo, Ed. Paz e Terra, 2018).