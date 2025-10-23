“Ainda Não é Amanhã”, de Milena Times, estreia na faixa Negritudes no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe na segunda-feira, 27 de outubro, a partir das 20h, a faixa Negritudes, dedicada a histórias que exploram a vida, a arte e as lutas da população negra. A programação inclui longas inéditos, documentários, séries e shows musicais, exibidos em sequência ao longo da noite e da madrugada. Entre os longas-metragens, estreia “Ainda Não é Amanhã”, de Milena Times, que acompanha Janaína, jovem de 18 anos que mora com a mãe e a avó na periferia de Recife e, ao conquistar a oportunidade de estudar Direito, vê sua vida transformada, mas precisa lidar com uma gravidez inesperada que desafia seus planos e o futuro da família.

Na sequência, “Crônicas de uma Jovem Família Preta”, de Davidson D. Candanda, mostra o cotidiano do casal Hellena e Lucas e do filho Dom. Entre o trabalho, a dança e os desafios financeiros, eles se organizam para realizar a festa de aniversário do pequeno, celebrando a família e a vida em comunidade.

Em “Café com Canela”, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, a personagem Margarida se isola da sociedade após a perda do filho. A visita de Violeta, sua ex-aluna, desperta memórias e sentimentos antigos, devolvendo à mulher a conexão com pessoas que marcaram sua vida e oferecendo novos caminhos de reconciliação e afeto.

A faixa Negritudes no Canal Brasil deste mês também apresenta a maratona da série “Milton Nascimento – Intimidade e Poesia”, de Cleisson Vidal e Leonardo Carvalhosa. A série acompanha o cantor Milton Nascimento e sua equipe durante uma turnê pelos Estados Unidos, revelando sua rotina, pensamentos e gostos, e oferecendo um retrato íntimo do artista e de sua relação com a música.

O longa “Maputo Nakuzandza”, de Ariadine Zampaulo, retrata a manhã na capital moçambicana, seguindo cinco histórias paralelas: a movimentação nas ruas, a chegada de uma mulher, o passeio de um turista, o transporte público e o anúncio do desaparecimento de uma noiva pela rádio local.

O programa “TransMissão”, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, apresenta artistas e ativistas negros e trans, abordando racismo, resistência e direitos humanos. No episódio com Rincon Sapiência, o cantor reflete sobre a pressão sobre artistas negros e a importância de se reconectar com a África. Erica Malunguinho discute o combate à inferiorização da população negra e Camila Mantovani questiona o uso da religião para justificar desigualdades. Também irá ao ar o episódio com Lam Matos sobre masculinidade, machismo e o falocentrismo na sociedade.

A faixa encerra com a exibição do show “Elza Soares – Beba-Me”, o primeiro DVD da cantora que reúne 22 músicas interpretadas ao vivo, em apresentação que revisita sambas clássicos desde os anos 60, com arranjos metaleiros e direção de José Miguel Wisnik e Wadim Nikitin.