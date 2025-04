“Serra das Almas”, novo filme de Lírio Ferreira, estreia nos cinemas

Foto © Fred Jordão

“Serra das Almas” estreia em 24 de abril nos cinemas brasileiros, com direção do cineasta pernambucano Lírio Ferreira. O filme, que é uma coprodução entre Carnaval Filmes e Urso Filmes e conta com distribuição da Imagem Filmes, mergulha no universo de conflitos existenciais e desafios pessoais, contando com um elenco que inclui Mariana Oliveira, Julia Stockler e Ravel Andrade.

O longa tem sua trama ambientada em uma cidade do interior de Pernambuco e mistura ação, drama e terror. A narrativa segue uma emboscada envolvendo bandidos, uma investigação jornalística e políticos corruptos, em torno de um roubo de joias que desencadeia uma série de eventos catastróficos. Em meio a um golpe e um sequestro, dois grupos de pessoas – incluindo jornalistas, um casal e criminosos – se veem presos em uma casa, forçados a confrontar o tempo e seus próprios passados. Com toques de humor, o thriller promete surpresas e um desfecho inesperado.

Com um olhar único, o cineasta pernambucano cria uma atmosfera que prende a atenção do público, ao mesmo tempo em que oferece uma reflexão sobre a vida, as escolhas e as consequências dessas escolhas.