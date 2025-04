Coprodução Brasil-Moçambique, “Maputo Nakuzandza​” estreia no Canal Brasil

No dia 24 de abril, às 20h, estreia no Canal Brasil o longa-metragem “Maputo Nakuzandza​”, de Ariadine Zampaulo (Brasil), com produção e roteiro assinados por Maria Clotilde Guirrugo (Moçambique). O filme apresenta cinco histórias que se costuram através da Rádio Maputo Nakuzandza, com narração dos acontecimentos ao longo da programação.

Entre os personagens presentes no filme, há um homem correndo pela cidade, uma mulher chegando de viagem, um turista passeando, um trabalhador pegando o transporte público, enquanto a rádio Maputo Nakuzandza anuncia o desaparecimento de uma noiva. Todas essas histórias são contadas paralelamente e a diretora faz uma crônica em torno da rotina da cidade. “Maputo Nakuzandza​” é uma homenagem a Maputo, capital de Moçambique e “Nakuzandza” significa “te amo” na língua Changana, uma das mais faladas do sul de Moçambique e também conhecida como Tsonga.

O longa rodou mais de 30 festivais no Brasil e no mundo e acumulou alguns prêmios, como o Prêmio Especial do Júri, na 24ª edição do Festival do Rio (2022); o de Melhor Filme do Júri Indie Lisboa, da Competitiva Nacional, do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema (2022); e o de Melhor Diretora Americana e Melhor Diretora de Longa-Metragem de Ficção, no oitavo Urusaro International Women Film Festival, em Ruanda, na África (2023).