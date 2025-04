Academia Brasileira de Cinema vai homenagear Walter Salles e Fernanda Torres no Prêmio Grande Otelo

O Prêmio Grande Otelo será realizado no Rio de Janeiro e está confirmado para 30 de julho, na Cidade das Artes. A 24ª edição da mais importante premiação do audiovisual nacional terá como tema o destaque do cinema brasileiro no exterior. Para celebrar a brilhante trajetória internacional do filme “Ainda Estou Aqui”, a Academia Brasileira de Cinema homenageia Walter Salles e Fernanda Torres, diretor e protagonista do filme, que com isso não concorrerá às indicações do Prêmio Grande Otelo.

A Academia Brasileira de Cinema divulgou também a lista com as obras inscritas, que concorrem a vagas entre os finalistas para disputar o Troféu Grande Otelo em 30 categorias. Foram 345 inscrições entre longas-metragens, curtas e séries, número recorde nesses 24 anos. Todos os títulos registrados podem ser conferidos no site da Academia Brasileira de Cinema.

Votado por profissionais das mais diversas áreas do setor, o Prêmio Grande Otelo vem passando por atualizações desde que foi criado, sempre acompanhando as mudanças do mercado audiovisual. Desde a última edição, a cerimônia conta com 30 prêmios no total, sendo 29 produções escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, e o disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia. O Prêmio Grande Otelo conta com o apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura, e tem apuração e acompanhamento da PwC Brasil.

Escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil e disputar uma vaga no Oscar, “Ainda Estou Aqui” terá um grande destaque na noite de premiação. O filme, que se inscreveu no Grande Otelo, teve um importante reconhecimento no Brasil e internacionalmente e receberá a homenagem da cerimônia. Foram 21 semanas em cartaz nos cinemas brasileiros e o enorme número de 5,8 milhões de espectadores. Além do Oscar de Melhor Filme Internacional, a obra conquistou o Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz de Drama, para Fernanda Torres; foi vencedora do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza; e escolhida como Melhor Filme Ibero-americano no Prêmios Goya, entre outras conquistas.

A Academia Brasileira de Cinema vem expandindo cada vez mais suas parcerias internacionais e, além de ser responsável pela indicação da produção que representa o país na pré-seleção do Oscar de Melhor Filme Internacional, hoje também indica os filmes brasileiros a importantes premiações internacionais, como Goya (Espanha), Ariel (México), Macondo (Colombia), além das indicações em parceria com o SICAV dos concorrentes brasileiros às diversas categorias dos Prêmios Platino.