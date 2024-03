Segunda edição do Bonito CineSur abre inscrições para mostras competitivas

Até 30 de abril estão abertas as inscrições para o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano 2024, que acontecerá entre os dias 20 e 27 de julho, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Podem se inscrever filmes de longa e curta-metragem (de até 20 minutos), sul-americanos concluídos nos anos de 2023 e 2024 e inéditos em circuito nacional.

Para se inscrever, os interessados devem acessar www.bonitocinesur.com.br ou https://festhome.com/f/8101.

O festival é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito, o Ministério da Cultura, emenda parlamentar do deputado Vander Loubet.

Neste ano, o festival terá novas Mostras Competitivas (Melhor Filme Longa Metragem Ambiental Sul-americano e Melhor Filme Curta Metragem Ambiental Sul-americano) com premiação no total de R$ 50 mil divididos nas seguintes categorias:

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa-Metragem Sul-americano: R$ 20.000,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Curta-Metragem Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Sul-mato-grossense: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa-Metragem Ambiental Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Curta-Metragem Ambiental Sul-americano: R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal

Além das premiações:

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Longa-Metragem Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Curta-Metragem Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Sul-mato-grossense: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Longa-Metragem Ambiental Sul-americano: Troféu Pantanal

– Prêmio do Júri Popular de Melhor Filme Curta-Metragem Ambiental Sul-americano: Troféu Pantanal

Em 2024, o Bonito CineSur chega à sua segunda edição e conta também com outros eventos além de exibição de filmes, como discussões visando acordos internacionais, debates, oficinas de roteiro, produção executiva, assistência de direção, desenvolvimento de projeto cinematográfico e apresentações musicais.

No coração da América do Sul, Bonito é parte do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e um dos pontos de ecoturismo mais importantes do país. Em 2023, o festival enriqueceu o calendário cultural da cidade, do país e do continente com a exibição de 45 filmes de 12 países da América do Sul. Com a participação das 26 instituições públicas e privadas que se envolveram no projeto, o Bonito CineSur também fomentou a economia criativa local com a contratação de profissionais de produção, equipamentos técnicos e de inúmeros serviços de hotéis, restaurantes e transporte terrestres e aéreos.