12º Curta Brasília – Festival Internacional de Curta-Metragem abre inscrições

O Festival Curta Brasília volta ao seu formato presencial ampliado em 2024, celebrando seus doze anos de existência. O 12° Curta Brasília está previsto para o período de 12 a 15 de dezembro, no templo do cinema brasiliense projetado por Oscar Niemeyer, o Cine Brasília.

A composição do festival agrega mostras de curtas-metragens nacionais e internacionais, espaço dedicado a experiências em realidade virtual, workshops, oficinas, debates, mercado de economia criativa, intervenções e performances artísticas.

As inscrições para o 12° Curta Brasília podem ser feitas de forma gratuita, mediante o preenchimento de formulário online disponível no site www.curtabrasilia.com.br, até 12 de agosto.

Podem inscrever-se curtas-metragens e videoclipes produzidos em qualquer formato e gênero, realizados a partir de janeiro de 2023, com duração máxima de 25 minutos, cujos realizadores sejam brasileiros ou residentes no país, assim como filmes dirigidos por brasileiros em outros países ou dirigidos por estrangeiros no Brasil.

As obras selecionadas farão parte da Mostra Nacional de curtas-metragens e da Mostra Decibéis de videoclipes. Além dessas janelas, os filmes inscritos e não selecionados para a Mostra Nacional poderão ser convidados pela organização do festival para compor a grade de programação dos Programas Especiais do evento, além do circuito itinerante nacional e internacional.

As demais condições para participação de obras audiovisuais no 12° Curta Brasília podem ser conferidas no regulamento das inscrições, também presente no endereço www.curtabrasilia.com.br .

O Festival Curta Brasília, por meio do Júri Oficial e do Júri Popular, concederá aos filmes vencedores o Troféu Curta Brasília, além do prêmio em dinheiro, nas seguintes categorias: prêmio do Júri Oficial para o melhor curta-metragem da Mostra Nacional de Curtas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); prêmio do Júri Popular para o melhor curta-metragem da Mostra Nacional de Curtas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); prêmio do Júri Oficial para o melhor videoclipe na Mostra Decibéis de Videoclipes de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); prêmio do Júri Popular para o melhor videoclipe na Mostra Decibéis de Videoclipes de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); prêmio do Júri Popular infantil para o melhor curta-metragem da Mostra Calanguinho de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Festival Curta Brasília, por meio do Júri Oficial, concederá o Troféu Curta Brasília, sem prêmio em dinheiro, para os filmes premiados nas seguintes categorias: Melhor Direção; Melhor Roteiro; Melhor Fotografia; Melhor Atuação; Melhor Montagem; Melhor Som e Melhor Direção de Arte.

A organização poderá instituir prêmios resultantes de parcerias e apoios, como ocorrido em edições anteriores. Os parceiros e apoiadores poderão premiar livremente filmes das Mostras Competitivas e dos Programas Especiais.