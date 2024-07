“Os Enforcados”, de Fernando Coimbra, está na seleção do 49º Festival de Toronto

Onze anos depois de estrear em Toronto seu primeiro longa-metragem, “O Lobo Atrás da Porta” (2013), o diretor Fernando Coimbra retorna ao festival canadense, que acontece, neste ano, entre 5 e 15 de setembro.

“Os Enforcados”, thriller tragicômico estrelado por Leandra Leal e Irandhir Santos, será exibido na mostra Special Presentations, que reúne produções aguardadas de cineastas de primeira linha, incluindo possíveis candidatos ao Oscar.

Como “O Lobo Atrás da Porta”, “Os Enforcados” é produzido pela Gullane. Seu terceiro filme, marca a volta do diretor ao cinema brasileiro, depois de dirigir episódios das séries internacionais “Narcos”, “Outcast” e “Perry Mason” e o longa “Castelo de Areia”, com Nicholas Hoult e Henry Cavill.

Em “Os Enforcados”, Valério (Irandhir Santos) e Regina (Leandra Leal) formam um casal vivendo confortavelmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, graças ao império do jogo do bicho construído pelo pai e pelo tio dele. Valério, que acredita ter mantido suas mãos limpas, precisa lidar com as pendências de sua família, em um meio que obedece a leis próprias. Incentivado pela ambiciosa mulher, ele tenta uma jogada que ambos consideram infalível.

O cineasta inspirou-se em “Macbeth”, de William Shakespeare, mas quis contar a história pela perspectiva de Lady Macbeth. Em “Os Enforcados”, como na peça, os dois personagens se veem presos em uma escalada de ambição e violência, em uma tragédia à brasileira, com uma boa dose de humor ácido.

Em 2015, o roteiro passou pelo Laboratório de Sundance, sendo premiado dois anos depois com o Sundance Global Filmmaking Awards, de reconhecimento e apoio a cineastas independentes emergentes. Os trabalhos fora do Brasil e a pandemia adiaram as filmagens, mas Fernando Coimbra nunca parou de trabalhar no roteiro.

Com distribuição da Paris Filmes, produção da Gullane e coprodução da Fado Filmes, Globo Filmes, Telecine e Pavuna Pictures, “Os Enforcados” tem patrocínio da RioFilme, apoio do Ibermedia, fomento via ProAC LAB, investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, assim como o fundamental apoio institucional da Agência Nacional do Cinema (Ancine).