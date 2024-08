Nova temporada de “Aeroporto – Área Restrita” estreia na Max e no Discovery

No dia 31 de agosto, estreia a sexta temporada de “Aeroporto – Área Restrita”, com exibição de dois episódios semanais na plataforma de streaming Max e no canal Discovery, às 22h20.

A série conta com 12 episódios de 30 minutos cada e retrata histórias curiosas e chocantes de quatro dos mais movimentados aeroportos internacionais do Brasil: Guarulhos; Viracopos, em Campinas; Galeão, no Rio de Janeiro; e Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que retorna para esta temporada. A produção nacional oferece uma perspectiva ampla das operações realizadas pela Receita Federal, pela Vigiagro e pelo Ibama no controle das fronteiras aéreas brasileiras.

Dentre os órgãos públicos que atuam nos aeroportos estão a Receita Federal, que é responsável pelo controle aduaneiro, combate à evasão fiscal, contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e animais; a Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional), que atua na inspeção e fiscalização do trânsito internacional de vegetais, seus produtos e subprodutos; e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), que fiscaliza empreendimentos e atividades que envolvem criação, venda e exposição de espécies da fauna, além de atuar no combate à caça, captura de espécimes na natureza e maus tratos de animais.

Nos primeiros episódios da nova temporada, o auditor fiscal De Marco e a agente Lívia, da Receita Federal, lideram a investigação sobre um suposto caso de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mario De Marco, que ganhou notoriedade por sua participação na série, está no órgão desde 2006 e é o responsável pela alfândega do Aeroporto de São Paulo, ganhando ainda mais reconhecimento após impedir a entrada no País de joias não declaradas da família Bolsonaro.

Enquanto isso, em Belo Horizonte, o auditor fiscal Mauro examina uma possível ocorrência de comércio ilegal de passageiro, vindo dos Estados Unidos. Já no Rio de Janeiro, o agente Angelito verifica a entrada suspeita de duas colombianas para uma provável apreensão de cocaína. A nova temporada apresenta casos mais fortes e emocionantes como os apresentados, garantindo um começo impactante e cheio de adrenalina.

“Aeroporto – Área Restrita” é uma franquia de sucesso que não só entretém, mas também educa o público sobre as leis de importação e exportação do Brasil. A série é conhecida pelo seu excelente storytelling e pela construção envolvente dos casos, proporcionando uma experiência única aos espectadores.

A série é uma coprodução entre a Warner Bros. Discovery Inc. e a Moonshot Pictures. Gustavo Nobrega assina a direção e Roberto d’Avila assina a direção geral para a Moonshot Pictures. Por parte da Warner Bros. Discovery, Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Marina Pedral supervisionam a produção.