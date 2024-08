Documentário “As Linhas da minha Mão” estreia no Canal Brasil

Dirigido por João Dumans, o documentário “As Linhas da minha Mão” chega ao Canal Brasil nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, às 20h. O longa-metragem conta a história de Viviane de Cássia Ferreira, atriz com bipolaridade e depressão. O filme, premiado Melhor Longa-Metragem da Mostra Aurora na Mostra de Tiradentes, em 2023, mostra experiências com a arte e a loucura.

O roteiro do longa tem como base as cenas de Viviane de Cássia, em sequências curtas e longas, em que conversa com João Dumans ou com o telespectador. A atriz e performer fala sobre seus trabalhos e a doença em conexão com a criação e a fantasia, formando uma ponte entre realidade e ficção.

A protagonista também é autora do livro “Casa Breve: uma atriz louca em três tempos”, que conta sobre sua experiência com a bipolaridade. O projeto foi desenvolvido a partir do Núcleo de Criação e Pesquisa Sapos e Afogados, do qual faz parte há mais de uma década, situado em Lagoinha, Minas Gerais, e que trabalha com acolhimento e criação em arte e saúde mental.