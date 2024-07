Hubert Bals Fund está com inscrições abertas até o dia 10 de julho

Estão abertas, até o próximo dia 10, as inscrições para o Script and Project Development, do Hubert Bals Fund (HBF), ligado ao Festival Internacional de Filmes de Roterdã (Holanda). Além do apoio de 10 mil euros oferecidos pelo fundo holandês para o desenvolvimento dos projetos de longas-metragens de ficção selecionados, o Projeto Paradiso oferece um reconhecimento adicional de US$1 mil para os projetos brasileiros que forem escolhidos e o acesso para integrar a rede Paradiso de Talentos.

A iniciativa do Projeto Paradiso faz parte das ações do programa Brasil no Mundo, que visa fortalecer a internacionalização de talentos e obras brasileiras. A parceria entre o Projeto Paradiso e o Hubert Bals Fund foi firmada com o intuito de fortalecer seu apoio a projetos brasileiros dentro do programa HBF Script and Project Development. Na última edição do programa, o diretor e roteirista Leonardo Martinelli foi o beneficiado com o projeto de longa-metragem “Fantasma Neon”.

Para estimular as candidaturas brasileiras neste que é um dos mais importantes fundos internacionais de apoio ao desenvolvimento de filmes independentes, o Projeto Paradiso disponibilizou um bate-papo, realizado em 2022, com Sara Juricic, coordenadora do HBF, e com duas representantes de projetos contemplados pelo fundo: Maya Da-Rin (“A Febre”) e Sabrina Garcia (“Canção da Noite”). Na conversa, em inglês, elas tiram dúvidas sobre estratégias para a inscrição e falam um pouco sobre o perfil de seleção dos projetos.

As inscrições devem ser feitas através deste link.