Circuito Spcine promove mostra especial de filmes sobrenaturais e de ficção científica

Foto: “O Hospedeiro”, de Bong Joon Ho

Entre os dias 2 e 7 de julho, o Circuito Spcine, em parceria com o Centro Cultural São Paulo (CCSP), promove a mostra Eles Estão Entre Nós, que traz uma seleção especial de filmes sobrenaturais e de ficção científica intitulada. Com exibições gratuitas no CCSP (sala Paulo Emílio), a mostra foca no fascínio humano por mistérios de lugares inexplorados e planetas distantes, temas recorrentes na cultura pop. Narrativas sobre o Monstro do Lago Ness, Pé Grande, Chupa-Cabra e o ET de Varginha continuam a intrigar o público.

Idealizada pela curadoria de cinema do CCSP e pela Spcine, a mostra apresenta filmes que transitam entre a ficção científica e o sobrenatural. As obras selecionadas retratam criaturas milenares e extraterrestres que habitam a Terra sem serem notadas, sempre nos fazendo duvidar de suas existências.

Um destaque especial da mostra é a primeira Madrugada CCSP, que acontecerá a partir das 23h do dia 5 até às 4h30 do dia 6 de julho, com a abertura dos metrôs. Com o tema Trash from Outer Space, a sessão inclui filmes que abordam invasões alienígenas de forma absurda e engraçada. Durante a madrugada, haverá um café alienígena e um correio elegante extraterrestre para os aventureiros noturnos.

No dia 5 de julho, às 19h30, será realizada a palestra Socorro Nave Mãe!. O evento contará com a participação de Cauê Custódio, do Cine Phenomena, canal dedicado ao lado mais irreal e misterioso do cinema, e Andrei Fernandes do Mundo Freak, portal focado em cultura pop, mistérios, conspirações, ufologia, filmes e animes em um ambiente único. A palestra abordará temas como Pés Grandes, alienígenas disfarçados de humanos, Óvnis e outras criaturas mitológicas que possivelmente cruzaram nossos caminhos terrenos.

Confira a programação:

2 de julho, terça-feira

15h: O Hospedeiro

O Hospedeiro, de Bong Joon Ho

Gwoemul, 2006, Coréia do Sul, 120 minutos, 13 anos

Com Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon, Park Hae-il

Na beira do rio Han moram Hie-bong e sua família, donos de uma barraca de comida no parque. Seu filho mais velho, Kang-du, tem 40 anos, mas é um tanto imaturo. A filha do meio é arqueira do time olímpico coreano e o filho mais novo está desempregado. Todos cuidam da menina Hyun-seo, filha de Kang-du, cuja mãe saiu de casa há muito tempo. Um dia surge um monstro no rio, causando terror nas margens e levando com ele a neta de Hie-bong. É quando, em busca da menina, os membros da família decidem enfrentar o monstro.

17h30: Eles Vivem

Eles Vivem, de John Carpenter

They Live, 1988, Estados Unidos, 94 minutos, 17 anos

Com Roddy Piper, Keith David, Meg Foster

Eles influenciam nossas decisões sem que percebamos. Eles amortecem nossos sentidos sem que sintamos. Eles controlam nossas vidas sem que percebamos. Eles vivem.

19h30: O Homem que Caiu na Terra

O Homem que Caiu na Terra, de Nicolas Roeg

The Man Who Fell To Earth, 1976, Reino Unido, 139 minutos, 14 anos

Com David Bowie, Rip Torn, Candy Clark

Thomas Jerome Newton é um alienígena que vem à Terra em busca da salvação de seu planeta: água. Disfarçado de empresário, ele usa tecnologias avançadas para conseguir o dinheiro necessário para a construção da nave que o levará de volta para casa.

3 de julho, quarta-feira

15h: Rua Cloverfield 10

Rua Cloverfield 10, de Dan Trachtenberg

10 Cloverfield Lane, 2016, Estados Unidos, 104 minutos, 13 anos

Com Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

Uma jovem mulher é mantida em um bunker subterrâneo por um homem que insiste que um evento hostil deixou a superfície da Terra inabitável.

17h: A Vastidão da Noite

A Vastidão da Noite, de Andrew Patterson

The Vast of Night, 2019, Estados Unidos, 89 minutos, 13 anos

Com Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer

Em uma noite no Novo México, no final dos anos 1950, uma operadora de telefonia e um DJ de rádio descobrem uma estranha frequência de áudio que pode mudar o futuro para sempre.

19h30: Contatos Imediatos do Terceiro Grau

Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg

Close Encounters of the Third Kind, 1977, Estados Unidos, 138 minutos, 14 anos

Com Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

Após um encontro próximo com um OVNI, Roy Neary embarca em uma busca obcecada por respostas enquanto um evento catastrófico se aproxima.

4 de julho, quinta-feira

15h: Contatos de 4º Grau

Contatos de 4º Grau, de Olatunde Osunsanmi

The Fourth Kind, 2009, Estados Unidos/Reino Unido, 98 minutos, 13 anos

Com Milla Jovovich, Elias Koteas, Will Patton

Um thriller que envolve um mistério não resolvido no Alasca, onde uma cidade testemunhou um número extraordinário de desaparecimentos inexplicados ao longo de 40 anos e há acusações de um encobrimento federal. Uma psicóloga, Dr. Abigail Tyler, começa a gravar sessões com pacientes traumatizados e descobre algumas das evidências mais perturbadoras de abdução alienígena já documentadas.

20h: O Monstro dos Tempos Perdidos

O Monstro dos Tempos Perdidos, de Eugène Lourié

The Beast from 20,000 Fathoms, 1953, Estados Unidos, 80 minutos, 12 anos

Com Paul Hubschmid, Paula Raymond, Cecil Kellaway

Um dinossauro feroz despertado por um teste atômico no Ártico aterroriza o Atlântico Norte e, finalmente, a cidade de Nova York.

5 de julho, aexta-feira

17h: Não! Não Olhe!

Não! Não Olhe!, de Jordan Peele

Nope, EUA ,2022 130 min, DCP

Com Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Novo filme de terror do diretor Jordan Peele (Corra e Nós). Em Não! Não Olhe! uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos interpretado por Keke Palmer (True Jackson e Alice) e Daniel Kaluuya (Corra e Judas e o Messias Negro), possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem interpretado por Steven Yeun, inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores.

19h30: Palestra Socorro, Nave Mãe!, com Cauê Custódio (Cine Phenomena), e mais dois convidados do Mundo Freak, portal focado em cultura pop, mistérios, conspirações, ufologia, filmes e animes em um ambiente único.

5 de julho, sexta-feira – Madrugadão CCSP (sala Paulo Emílio)

23h: Marte Ataca!

Marte Ataca!, de Tim Burton

Mars Attacks!, EUA, 110 min, DCP, 14 anos

Com Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan

Os marcianos invadem nosso planeta, matando e destruindo tudo no caminho, pois acham bem divertido e querem transformar a Terra em um “parque de diversões”. Se ninguém achar uma maneira de detê-los, a raça humana está condenada ao extermínio.

6 de julho, sábado – Madrugadão CCSP (sala Paulo Emílio)

01h: Plan 9 from Outer Space

A Morte Veio do Espaço, de Edward D. Wood Jr.

“Plan 9 from Outer Space”, 1959, Estados Unidos, 79 minutos, Livre

Com Gregory Walcott, Mona McKinnon, Duke Moore, Tom Keene

Alienígenas malignos atacam a Terra e colocam em ação seu terrível “Plano 9”. À medida que os alienígenas ressuscitam os mortos da Terra, as vidas dos vivos estão em perigo.

03h: Filme Surpresa

6 de julho, sábado

7 de julho, domingo

15h: O Monstro da Lagoa Negra

O Monstro da Lagoa Negra, de Jack Arnold

Creature from the Black Lagoon, 1954, Estados Unidos, 79 minutos, 13 anos

Com Richard Carlson, Julie Adams, Richard Denning

Uma expedição na Amazônia encontra uma criatura anfíbia misteriosa, que pode ser o elo perdido entre espécies aquáticas e terrestres.

17h: No Limite do Amanhã

No Limite do Amanhã, de Doug Liman

Edge of Tomorrow, 2014, Estados Unidos, 113 minutos, 13 anos

Com Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Um soldado lutando contra alienígenas revive o mesmo dia repetidamente, o dia reiniciando toda vez que ele morre.

