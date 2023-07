Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá abre as inscrições

Já estão abertas as inscrições para o 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá (Cinemato) e podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 6 de agosto. Com Dira Paes homenageada, é uma oportunidade de premiações e reconhecimento, a quem levar o Troféu Coxiponé.

Com a presença da atriz homenageada e outros expoentes do cinema nacional, o festival acontecerá de 22 a 28 de outubro, no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na capital mato-grossense, com o tema “Pachamama”, a Mãe Natureza, um mito presente na cultura de diversos povos sul-americanos.

As inscrições deverão ser feitas através do endereço eletrônico www.festivalcinemato.com.br até 23h59 do dia 6 de agosto. A não-observância da ausência de assinatura na ficha de inscrição implica na automática desclassificação da obra inscrita no festival. Não serão aceitos/selecionados filmes publicitários, institucionais e/ou telerreportagens. Cada cineasta poderá inscrever até 2 filmes. Todas as mostras e atividades do festival acontecerão presencialmente.

A Mostra competitiva de filmes brasileiros de longa duração, composta por até 6 longas brasileiros, produzidos nos anos de 2021 a 2023, além do Troféu Coxiponé, receberá um aporte financeiro via emenda parlamentar no valor de R$13 mil.

Já a Mostra Competitiva de filmes brasileiros de curta duração, composta por até 14 curtas brasileiros e mato-grossenses com duração de até 25 minutos, produzidos entre os anos de 2022 e 2023, além do Troféu Coxiponé, receberão aporte financeiro via emenda parlamentar de R$4 mil.

Para completar a mostra competitiva de videoclipes mato-grossenses, a curadoria selecionará até 7 videoclipes de até 4 minutos produzidos em Mato Grosso entre 2022 e 2023. O prêmio de melhor videoclipe mato-grossense será, além do Troféu Coxiponé, um aporte financeiro via emenda parlamentar de R$1 mil.

Os filmes selecionados nas Mostras Competitivas do Festival terão direito à remuneração simbólica pela seleção/exibição: Categoria Longa-metragem, R$2 mil; e Curta-metragem, R$500.