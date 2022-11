Ingrid Guimarães e Tatá Werneck protagonizam a comédia “Minha Irmã e Eu”

Ingrid Guimarães e Tatá Werneck estarão juntas na comédia “Minha Irmã e Eu”, dirigida por Susana Garcia (“Minha Mãe é Uma Peça 3”, “Minha Vida em Marte”). O filme começou a ser rodado em Goiânia e no Rio de Janeiro, com roteiro de Ingrid Guimarães, Verônica Debom, Célio Porto, Susana Garcia, Leandro Muniz e Fil Braz.

O filme conta a história das irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá Werneck), que nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de terem seguido caminhos opostos, vivem às turras.

Mirian nunca saiu de sua cidade e se acostumou à rotina pacata do interior, morando com o marido, Jayme, os filhos adolescentes, Jayminho e Marcelly, e a mãe, Dona Márcia. Já Mirelly partiu cedo para uma vida glamurosa no Rio de Janeiro e toda a família acompanha pelas redes sociais seu sucesso, sempre rodeada de amigos famosos e morando em frente à praia, no Leblon.

O que eles não sabem é que é tudo fachada: na verdade, ela vive num conjugado, está com todas as contas atrasadas e passa muito perrengue fazendo bicos e cuidando dos animais de estimação das celebridades. Quando Dona Márcia desaparece, elas têm que deixar de lado as diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Com produção da Paris Entretenimento e coprodução da Globo Filmes e do Telecine, o longa tem distribuição da Paris Filmes. O lançamento exclusivo nos cinemas tem data marcada para 4 de janeiro de 2024.