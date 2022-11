ANCINE coloca em Consulta Pública revisão de normativo sobre emissão do Certificado de Produto Brasileiro – CPB

Conforme Agenda Regulatória para o biênio 2021-2022, a ANCINE colocou em Consulta Pública nesta quarta-feira, 23 de novembro, minuta de Instrução Normativa revisora da IN nº 104/2012, que tem como objetivo desburocratizar o processo de registro de obras audiovisuais não publicitárias e a emissão do Certificado de Produto Brasileiro – CPB. Pelas novas regras propostas, a emissão do CPB passa a ser um serviço inteiramente digital.

Entre as principais alterações trazidas pela minuta, destacam-se as seguintes:

Automatização da emissão de CPB para obras videomusicais e obras eróticas/pornográficas

O normativo atualmente em vigor prevê a emissão automática do certificado para obras de produção própria de radiodifusoras ou programadoras. Com base na política de gestão de riscos, e sempre no intuito da simplificação e adequação às boas práticas administrativas, pretende-se estender a emissão automática para as tipologias de menor interesse regulatório, dedicando os esforços ao exame do registro de obras e emissão de CPBs mais relevantes (as obras videomusicais representam hoje, por exemplo, cerca de um terço dos pedidos de emissão de CPB).

Dispensa do envio de cópia da obra para os casos de emissão automática do CPB

Obras videomusicais, eróticas/pornográficas e aquelas de produção própria de radiodifusoras e programadoras não precisarão mais ser enviadas para o registro, podendo a ANCINE solicitar cópia da obra no caso de indícios de irregularidades, denúncias ou por ocasião de amostragens periódicas.

Envio, por meio de upload, de cópia das obras objeto de registro

Atualmente, o normativo em vigor exige o envio de cópia da obra por meio físico, em formato DVD. Com a nova IN passa a ser exigido a entrega por meio de carregamento pela internet, tornando o processo de emissão de CPBs integralmente digital.

A minuta do novo normativo ficará em Consulta Pública recebendo contribuições dos interessados por um período de 45 dias, até 06/01/2023.

As Consultas Públicas da ANCINE são realizadas por meio da Plataforma Participa + Brasil, solução digital criada com o propósito de aprimorar o processo de interação social a partir da disponibilização de módulos de Consultas Públicas, Audiências Públicas e Opine Aqui (pesquisas de opinião pública).

Para que o usuário possa dar a sua contribuição, é necessário estar cadastrado na Plataforma, por meio do login único Gov.BR – disponível a todos os cidadãos brasileiros – e realizar o acesso na Participa + Brasil.

A Plataforma permite que o cidadão interessado emita contribuições tanto para determinado artigo, inciso ou parágrafo quanto para a minuta inteira. Os dados do responsável pela contribuição são protegidos.

Passo a passo para participar da Consulta Pública:

1º Passo

Cadastre-se no Participa +Brasil

2º Passo

Acesse a consulta desejada

3º Passo

Clique no parágrafo que deseja comentar ou no item “Participe”

4º Passo

Envie a sua contribuição

A contribuição será avaliada pela ANCINE e o resultado será encaminhado por e-mail. Também é possível acompanhar pela página da consulta pública. Acesse aqui a Consulta Pública.