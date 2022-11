Evento em Porto Alegre aborda o mercado audiovisual e trilhas sonoras

Neste sábado, 26 de novembro, a Fábrica do Futuro promove mais uma edição do Fábrica Talks, desta vez voltado para o mercado audiovisual e trilhas sonoras. O Fábrica Talks Especial Audiovisual traz a Porto Alegre importantes protagonistas da área de distribuição, plataformas de streaming, direito autoral, produção de trilhas sonoras, agregadoras e realizadores, para discutir as transformações e prospecções no mercado audiovisual.

O evento gratuito conta com dois painéis e atrações musicais. A advogada especialista na área de Mídia e Entretenimento Raquel Lemos, o responsável pelas operações nacionais e Internacionais da SOCINPRO (Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais) Adonis Marcelo e o diretor e compositor André Moraes falam sobre trilhas sonoras e direito autoral no mercado audiovisual, às 16h.

Às 18h, Flávia Lacerda, diretora e analista de desenvolvimento de títulos de ficção para empresas como HBO Max, Sandro Rodrigues, CEO da H2O Distribuidora, e o cineasta Walter Lima Jr, participam de conversa sobre as transformações e desafios do mercado audiovisual. O encontro também é um momento de celebração do audiovisual brasileiro, comemorando os 84 anos de Lima Jr, que compartilhará com a plateia suas histórias e olhares sobre 55 anos de trajetória no audiovisual brasileiro.

Encerrando a programação, a multiartista Valéria Barcellos, acompanhada de Moraes, se apresenta em um pocket show. Nos intervalos das conversas, a DJ Garota Vinil e o jornalista Lúcio Brancato comandam as pickups.

As inscrições gratuitas devem ser feitas através do site https://comunidadefuturo.com/fabrica-talks.