“Até os Ossos”, de Luca Guandagnino, tem sessões antecipadas

Novo longa da Warner Bros. Pictures, dirigido por Luca Guandagnino e estrelado por Taylor Russel e Timothée Chalamet, “Até os Ossos” estreia nos cinemas brasileiros dia 1º de dezembro, mas o público poderá conferir o filme a partir da próxima quinta-feira, dia 24 de novembro, com as sessões antecipadas.

Exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o longa narra a história do primeiro amor de Maren (Taylor Russell), uma jovem mulher aprendendo a sobreviver à margem da sociedade, e do intenso Lee (Timothée Chalamet), um andarilho sem amarras. Os dois se unem numa viagem por estradas dos Estados Unidos, tendo que encarar seus passados traumáticos.

Exibido em primeira mão no Festival de Veneza, o filme tem roteiro de David Kajganich e é baseado no romance de Camille DeAngelis.

Com produção da Metro Goldwyn Mayer Pictures, “Até os Ossos” é um filme sobre o amor. O cineasta Luca Guadagnino (“Me Chame pelo Seu Nome”) ganhou, recentemente, o Leão de Prata de Melhor Direção no Festival Internacional de Cinema de Veneza 2022.

Com os protagonistas Taylor Russell (“As Ondas”, “The Heart Still Hums”), vencedora do Prêmio Marcello Mastroianni de Melhor Jovem Atriz no Festival de Veneza 2022, e Timothée Chalamet (indicado ao Oscar por “Me Chame pelo seu Nome”, “Duna”), “Até os Ossos” tem ainda no elenco Michael Stuhlbarg (“Me Chame pelo Seu Nome”, “A Forma da Água”), André Holland (“Identidade”, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”), Chloë Sevigny (séries “We Are Who We Are” e “American Horror Story”), David Gordon Green (diretor de “Halloween Ends”, “O Peso do Talento”), Jessica Harper (“Suspiria”, “Minority Report – A Nova Lei”), Jake Horowitz (“Adam Bloom”, A Vastidão da Noite”) e Mark Rylance (vencedor do Oscar por “Ponte dos Espiões”, série “Wolf Hall”).

O longa tem produção de Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, David Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti, Peter Spears e Timothée Chalamet. Os produtores executivos são Giovanni Corrado, Raffaella Viscardi, Moreno Zani, Marco Colombo e Jonathan Montepare.

Na sua equipe atrás das câmeras, Luca Guadagnino conta com o diretor de fotografia Arseni Khatchaturan (“Eyimofe – Esse é o Meu Desejo”, série “The Idol”), o designer de produção Elliot Hostetter (“Beckett”, As Ondas”), o editor Marco Costa (série “We Are Who We Are”, “Suspiria”), a figurinista Giulia Piersanti (“Suspiria”, “Me Chame pelo seu Nome”) e os compositores Trent Reznor e Atticus Ross (“Soul”, “Mank”).

Uma produção da Frenesy Film Company e Per Capita Productions, em associação com The Apartment Pictures, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm, Tenderstories, o filme será distribuído internacionalmente pela Warner Bros. Pictures.