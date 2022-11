Ator e diretor Kim Rossi Stuart vem ao Brasil para o Festival do Cinema Italiano

Um dos principais nomes de sua geração no cinema italiano, Kim Rossi Stuart estará no Brasil para a exibição de seu mais novo longa “Brado”, no Festival do Cinema Italiano. A sessão acontecerá no Reserva Cultural, em São Paulo, no dia 25/11, com uma breve apresentação inicial do ator e diretor e será seguida, após o término do filme, de um bate-papo com o público.

Além de dirigir o filme, ele também interpreta Renato, um homem que vive numa fazenda isolada, com seu filho, Tommaso (Saul Nanni), e sua filha, Viola (Federica Pocaterra), que, com o tempo, abandonam o pai. Agora, ele precisa que o rapaz volte, para o ajudar a domar um cavalo selvagem.

Como ator, Rossi Stuart conta com 50 trabalhos em sua filmografia, acumulando obras com cineastas como Roberto Benigni, Gianni Amelio e Michelangelo Antonioni. Como cineasta, estreou em 2006 com “Estamos Bem mesmo sem Você”, do qual ele também é protagonista. O filme lhe rendeu o David di Donatello de cineasta estreante, além de prêmios em Cannes, Copenhagen e Bratislava. “Brado” é seu terceiro filme como diretor.

A edição 2022 do Festival do Cinema Italiano acontece até 4 de dezembro, de forma presencial e online, e é uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a Embaixada da Itália.