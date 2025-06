3º Bonito CineSur divulga lista de filmes selecionados

O Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano anunciou os títulos que integram a programação da sua terceira edição. A programação contempla cinco mostras competitivas com filmes de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Equador, além de coproduções com países fora da América do Sul. São obras que refletem a diversidade estética e temática do cinema sul-americano contemporâneo, de narrativas intimistas a reflexões sociais e ambientais, passando por experiências visuais marcantes e produções voltadas à infância e juventude.

Na Mostra de Longas Sul-Americanos, o Brasil está representado por “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, e “Brasiliana”, musical dirigido por Joel Zito Araújo. Também compõem a mostra o equatoriano “Chuzalongo”; a coprodução “Oro Amargo”, realizada entre Chile, Uruguai e Alemanha; o argentino “Quinografia”; e o peruano “Redención”.

A Mostra de Curtas Sul-Americanos reúne seis produções, entre ficções e animações: “Amor en los Tiempos de como Sea que se Llame el Presente” (Colômbia), “Ayahuanco” (Peru), “Desvelo” (Venezuela), “La Falta” (Argentina/Uruguai), “Lagrimar” (Brasil) e “Revelación” (Chile).

Duas mostras específicas abordam a temática ambiental, um dos pilares do festival. Entre os longas, foram selecionados “Karuara: O Povo do Rio” (Peru), “Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta” (foto, Brasil), “La Cuenca” (Chile), “Por el Paraná: la Disputa por el Río” (Argentina), “Rua do Pescador Nº 6”, de Bárbara Paz (Brasil), e “Sinfonia da Sobrevivência” (Brasil).

Nos curtas ambientais, a seleção inclui os brasileiros “Insustentável: a Realidade do Petróleo na Amazônia”, “Sobre a Cabeça os Aviões, Sobre Ruínas” e “Uma Menina, um Rio”, além de “Jichi: en Busca del Guardián de las Aguas” (Bolívia) e “Por la Tierra” (Argentina).

Responsável por fomentar a economia criativa local desde sua primeira edição, o Bonito CineSur também dá destaque à produção sul-mato-grossense com uma mostra dedicada a obras realizadas no estado. Foram selecionados seis títulos: “A Última Porteira”, “Eleonora”, “Enigmas no Rolê”, “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha”, “Koi e o Rio” e “Tempestade Ocre”.

