Festival do Minuto lança concurso Água que Passa

Em 2025, o Festival Permanente do Minuto propõe um mergulho nas águas da cidade. Rios canalizados, córregos esquecidos, enchentes repentinas, chuvas que interrompem a rotina ou transformam a paisagem: este é um convite para olhar com outros olhos aquilo que escorre sob nossos pés ou sopra sobre nossas cabeças.

A cidade também é feita de água, mesmo que muitas vezes ela seja ocultada, desviada, negligenciada. O concurso Água que Passa propõe a criação de vídeos de até 60 segundos que explorem as presenças líquidas — visíveis ou soterradas — que moldam o espaço urbano.

Água que Passa é um dos 11 concursos temáticos lançados em 2025 pelo Festival Permanente do Minuto — que também mantém inscrições abertas para as categorias mensais: Tema Livre, Animação, Nano Minuto e Minuto Vertical. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 31 de outubro, pelo site oficial do evento www.festivaldominuto.com.br.