Cinesystem inaugura salas dedicadas ao cinema nacional

A Cinesystem, que tem desenvolvido projetos e realizando movimentos estratégicos em busca do fortalecimento da cultura e do cinema, inaugurou duas salas 100% dedicadas à exibição de longas nacionais, nos multiplex do Shopping Frei Caneca (SP) e da Praia de Botafogo (RJ). Elas terão como principal missão levar ao público uma maior variedade de filmes brasileiros, incluindo os independentes ou que estejam fora do circuito comercial.

O projeto teve início com a reexibição exclusiva de “Feliz Ano Velho”, longa baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o mesmo autor de “Ainda Estou Aqui”, produção brasileira cotada ao Oscar. O evento de lançamento, em São Paulo, contou com a presença de Roberto Gervitz e Cláudio Kahns, respectivamente diretor e produtor do longa, que elogiaram a iniciativa da exibidora e reforçaram que esse é um passo de extrema importância para a valorização da indústria nacional.

O filme conta a história de Marcelo Rubens Paiva após um acidente que o deixou tetraplégico. Tanto a obra literária quanto a cinematográfica foram marcos para toda uma geração, ao abordar temas relacionados à deficiência física, os dramas da juventude e o país pós ditadura militar.