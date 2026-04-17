Festival do Rio abre inscrições para a Première Brasil

Estão abertas as inscrições para a Première Brasil do Festival do Rio 2026. Cineastas de todo o país podem inscrever seus filmes até o dia 1º de junho, por meio do preenchimento de formulário disponível no site oficial do festival, onde também é possível acessar o regulamento completo. Podem participar obras em longa ou curta-metragem, de ficção, documentário ou animação.

Parte central da programação do festival, a Première Brasil é composta por mostras competitivas e não competitivas e contempla produções de diferentes formatos, propostas e abordagens estéticas.

Os títulos escolhidos podem integrar diferentes recortes da Première Brasil, incluindo as competições pelo Troféu Redentor na competição principal da Première Brasil e na competição Première Brasil: Novos Rumos, dedicada às novas vozes do audiovisual brasileiro.

A programação da Première Brasil também abrange sessões não competitivas em mostras como Hors-Concours, O Estado das Coisas, Geração, Midnight Movies e Retratos.

A 28ª edição do Festival do Rio ocorre de 1 a 11 de outubro.