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“O Agente Secreto” vence três categorias do Prêmio Platino

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“O Agente Secreto” foi reconhecido pela principal premiação do cinema ibero-americano, o Prêmio Platino. O longa de Kleber Mendonça Filho saiu vitorioso em três categorias: Melhor Montagem (Eduardo Serrano e Mateus Farias),  Melhor Direção de Arte (Thales Junqueira) e Melhor Música Original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves).

No Brasil, “O Agente Secreto” foi visto por 2,5 milhões de espectadores, e já está disponível no streaming. O longa é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.

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