FAAP e Folha realizam ciclo de cinema com filmes sobre jornalismo

Com uma mostra em parceria com a Folha de S.Paulo, a FAAP inaugura o mais novo cinema da cidade com o Ciclo Folha FAAP: Jornalismo no Cinema. A programação traz filmes que retratam o jornalismo em suas diversas facetas e épocas. As exibições, com entrada gratuita, começam em 14 de agosto e seguem até 30 de outubro, sempre às quartas-feiras, às 19h, seguidas de bate-papo com jornalistas, críticos, professores e cineastas.

A primeira obra a ser exibida é o clássico “Cidadão Kane” (foto, 1941), dirigido por Orson Welles, no dia 14 de agosto. Após a projeção, haverá um bate-papo sobre o filme com o crítico de cinema da Folha Inácio Araújo, a professora e coordenadora do curso de jornalismo da FAAP, Edilamar Galvão, e mediação da jornalista Flavia Lima.

A mostra apresenta 12 filmes no total, com uma sequência de exibições que intercala filmes clássicos e contemporâneos. A proposta é que o público possa ter um panorama cinematográfico não cronológico, com filmes que retratem o jornalismo e reflitam sobre questões éticas, sociais e políticas ligadas à profissão.

No dia 21 de agosto, acontece a exibição do filme “The Post” (2017), dirigido por Steven Spielberg. Protagonizado por Meryl Streep e Tom Hanks, o longa apresenta a história do escândalo dos Pentagon Papers, deflagrados nos anos 1970 pela publisher e pelo editor-executivo do Washington Post.

Os documentos descobertos por eles expõem mentiras do governo americano sobre a Guerra do Vietnã, evidenciando também as enormes pressões legais e políticas enfrentadas pela dupla.

Com direção de Billy Wilder, “Montanha de Sete Abutres” (1951), exibido dia 28 de agosto, conta a história de um repórter decadente, protagonizado por Kirk Douglas, que, depois de ser demitido de diversas redações, vê a chance de reerguer sua carreira ao se deparar com um homem preso a uma caverna no Novo México. Ele manipula a situação, prolongando o resgate para conseguir mais destaque à cobertura da imprensa, levando à reflexão sobre os limites éticos das suas condutas jornalísticas.

A mostra é uma homenagem a Otavio Frias Filho, que dirigiu a Redação da Folha por mais de três décadas e morreu há seis anos, em 21 de agosto de 2018. Uma lista de grandes filmes sobre jornalismo feita por Frias Filho serviu como base para a seleção do Ciclo Folha FAAP.

Com uma sala totalmente reformada, com som e imagem em altíssima definição e tecnologia de ponta, o Cine FAAP será a única sala digital do Brasil localizada numa instituição de ensino superior. O cinema conta com imagem e som de última geração, com projeção 2K com sistema DCP, um projetor Christie Laser e som Dolby digital 5.1.

Localizado no Prédio 1 da fundação e com capacidade para 88 pessoas, o cinema terá uma programação gratuita de mostras, ciclos e debates abertos ao público. Também servirá aos alunos dos cursos de Cinema, Produção Audiovisual e Jornalismo. Além do cinema, o novo complexo audiovisual da faculdade conta com dois superestúdios, totalizando 247 metros quadrados de espaço dedicados a filmagens, cenografias e afins.

Os estudantes da FAAP têm à disposição Câmeras Blackmagic 4K, Sony PMW – F55 4K, mesa Pro Tools e Avid, salas de edição com isolamento acústico, ilha de edição 3D, computadores, pacote Adobe e todos os acessórios necessários para as produções mais complexas do cinema, entretenimento, jornalismo e audiovisual no geral. Acaba de ser inaugurado também um estúdio de vidro para gravações de podcasts, além de quatro estúdios multiuso, estúdio de fotografia com laboratório de revelação analógica, sala de rádio, entre outras.

Na entrada do cinema há uma exposição permanente de 45 cartazes originais, parte do acervo da Filmoteca da FAAP, uma das três maiores do país, junto com a Cinemateca Brasileira e MAM. A Filmoteca da FAAP tem uma coleção que inclui mais de 10 mil películas, oito mil cartazes de filmes, 12 mil fotos, além de curtas e séries exibidos em salas de cinema de todo o país.