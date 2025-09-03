Festival Kino Beat e Cine Esquema Novo abrem convocatória para mostra de cinema

Estão abertas, até o dia 22 de setembro, as inscrições para a Mostra Cine Esquema Novo e Kino Beat: Mundificação. A convocatória selecionará obras audiovisuais brasileiras, finalizadas a partir de janeiro de 2015, que dialoguem com temas relacionados a território, pertencimento, tecnologia e futuro.

As obras escolhidas serão exibidas em sessões gratuitas na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, em novembro, e na FACT (Foundation for Art and Creative Technology), em Liverpool, no Reino Unido, no primeiro semestre de 2026. As exibições integram a Mostra de Filmes Brasil-Reino Unido, parte do projeto Portos Conectados: Construindo Mundos Digitais e Encontros em Porto Alegre e Liverpool, que também inclui uma residência artística e uma publicação online.

A curadoria será realizada em colaboração entre as equipes do Kino Beat e do Cine Esquema Novo. Os trabalhos selecionados deverão propor olhares sobre paisagens urbanas, cidades especulativas, comunidades alternativas, territórios imaginados e narrativas que fabulem novas formas de habitar o mundo. São aceitos diferentes formatos e gêneros, incluindo vídeos, filmes, animações, ensaios visuais, experiências com imagens de arquivo, computação gráfica, VR e outros experimentos audiovisuais.

O projeto parte da imagem dos portos como espaços de conexão e intercâmbio, propondo novas rotas que troquem o fluxo de mercadorias por ideias e criações artísticas. As obras selecionadas receberão remuneração a título de taxa de exibição, conforme condições a serem informadas posteriormente.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis nas redes sociais do Festival Kino Beat.

A principal novidade da 10ª edição do Festival Kino Beat é a realização de uma residência artística internacional, conectando Porto Alegre a Liverpool, no Reino Unido, em uma colaboração inédita com a FACT (Foundation for Art and Creative Technology), instituição consagrada no Reino Unido, dedicada à arte e à tecnologia.

Intitulada Portos Conectados, a iniciativa reúne quatro artistas — dois brasileiros: Henrique Fagundes e Trojany, e dois do Reino Unido: Sophie Rogers e Dongni Liang — em um processo de criação híbrido, com etapas presenciais nos dois países e atividades virtuais ao longo do segundo semestre. O projeto integra a programação oficial do Ano da Cultura Brasil/Reino Unido 2025-26, promovido pelo British Council em parceria com o Instituto Guimarães Rosa, e marca a primeira atuação internacional estruturada do Festival Kino Beat.